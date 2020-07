La relance éco en Dordogne: la bière artisanale de Marsac-sur-l'Isle a testé la livraison à domicile

A Marsac-sur-l'Isle près de Périgueux en Dordogne, la BAM, la bière artisanale de Marsac a continué à livrer les épiceries, les magasins bio et les coopératives agricoles pendant le confinement. La petite entreprise, qui emploie trois personnes au total, dont les deux gérants a également développé un service de livraisons à domicile durant cette période, ce qui lui permis de limiter la casse, avec un chiffre d'affaires réduit de moitié. Il suffisait pour cela de commander un pack de 12 bouteilles.

Le ciel leur est tombé sur la tête

Mais alors que la brasserie reprenait son activité, la foudre est tombée sur les installations le 25 juin dernier, endommageant le groupe froid qui régule la température de fermentation des cuves. "Les conséquences sur la production sont énormes" confie Denis Porcher, le co-gérant de BAM. "C'était la double peine! Sept fermenteurs sur huit étaient pleins; il a fallu en sacrifier certains et nous tentons d'en sauver d'autres à l'heure actuelle. Pour l'instant nous avons déjà jeté 2000 litres de bière. Sans oublier les conséquences sur le stock. Nous travaillons le vivant, avec des cycles de production sur trois semaines. Le fait de mettre un point d'arrêt à un certain moment, décale le conditionnement et donc la production, à une période où la demande est très forte avec la réouverture des cafés et la météo. Tout était bien et puis non! conclut-il.