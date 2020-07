La relance éco en Dordogne : la distillerie Clovis Reymond a repris la récolte des prunes

Elle existe depuis 1986 à Villamblard en Dordogne. L'entreprise Clovis Raymond spécialisée dans les fruits à l'eau de vie, les liqueurs, les apéritifs et les sirops, a repris la récolte des fruits (fraises, cerises et prunes). En ce mois de juillet, c'est la pleine activité. La société a comme tous les ans, fait appel à des saisonniers pour la reprise. Un soulagement pour Jean-François Marty, le gérant, après une perte de 80% de chiffres d'affaires sur les trois mois d'arrêt à cause du coronavirus.

