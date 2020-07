La relance éco en Dordogne : la friperie solidaire Ding Fring crée quatre emplois en insertion

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce jeudi, gros plan sur sur la friperie solidaire "Ding Fring" à Boulazac.

Elle a ouvert le 2 juin dernier avenue Marcel-Paul, à Boulazac donc. Et les travaux ont même pu continuer pendant le confinement explique Astrid Van Waesberghe, responsable de secteur et développement des boutiques Ding Fring.

"Nous avons pu ouvrir le 20 juin, nous avons travaillé avec une entreprise locale, très rapide. La mairie de Boulazac a joué aussi un rôle important et a été très réactive, notamment à l'urbanisme" dit-elle.

La relance éco en Dordogne : Ding Fring à Boulazac Copier

Seule difficulté, le recrutement : "il n'a pu démarrer qu'après le 11 mai, les salles de Pôle Emploi n'étant pas accessibles. La formation des équipes s'est déroulée en grande partie dans notre boutique de Bergerac" explique Astrid Van Waesberghe.

Le Relais récupère les vieux vêtements apportés dans les bornes, situées partout dans les rues. Il les achemine ensuite dans son usine à Bordeaux. Et pendant le confinement, celle-ci est restée fermée. D'où une saturation des stocks.

Des salariés en insertion

"Nous avons en fait trois activités. La collecte dans les bornes, le tri, et les boutiques qui vendent ces vêtements. Nos activités tri/boutique ont été stoppées depuis le début du confinement. Et concernant la collecte, nous avons appelé à ne plus déposer le vêtements dans les containers, pendant le confinement. pourquoi ? Parce que en fait aujourd’hui, 55% des produits sont exportés en Afrique, 25% sont recyclés en matière première et 6% seulement vont en boutique. Donc les frontières fermées, les marchés du recyclage fermés, plus d'échange possible, en fait notre entrepôt de stockage saturé nous ont contraint à prendre cette décision. Cependant nous avons tout de même maintenu l'activité partielle de la collecte en Nouvelle-Aquitaine pour récupérer les vêtements dans les bornes qu débordaient trop" explique la responsable.

Et il était important pour Le Relais Gironde de continuer à fonctionner, car l'entreprise emploie de nombreux salariés en insertion.

"L'ouverture de cette boutique nous a permis d'embaucher 5 personnes dont 4 contrats à durée déterminée d'insertion car Ding Fring fait partie du Relais qui est un réseau d'entreprises qui agit pour les personnes en situation d'exclusion" poursuit Astrid Van Waesberghe. Le Relais qui n'exclue pas d'ouvrir une troisième boutique en Dordogne dans le futur. Plutôt sur 2021 et 2022.