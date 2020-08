La relance éco en Dordogne : le télétravail de ses clients demande plus d'organisation pour Rapic à Eyzerac

La société Rapic à Eyzerac près de Thiviers en Dordogne fabrique des ressorts pour des secteurs très variés : l'aéronautique, l'ameublement, le paramédical ou encore la robinetterie. Avec l'épidémie de coronavirus, le nombre de commandes a baissé notamment pour les entreprises de l'aéronautique qui représentent en moyenne 1/3 des volumes.

Le secteur de l'aéronautique "en panne pendant au moins un an"

"Nous sommes à 70% de l'activité" estime le gérant Jean-Luc Besnard "on espère retrouver un niveau d'activité normal pour la fin de l'année sauf pour le secteur aéronautique qui est en panne pour au moins un an".

L'activité aéronautique est à l'état larvaire depuis le coronavirus"

Cependant l'entreprise n'a pas perdu de clients avec l'épidémie. Le directeur reste optimiste sur la suite "c'est difficile de trancher l'été, on a eu des petites commandes mais on ne sait pas si l'on doit mettre ça sur le compte de l'été où c'est plus calme ou bien si c'est la covid". Les carnets de commande sont remplis de 15 jours à un mois à l'avance mais pas plus, "honnêtement on vit le jour le jour" déclare Jean-Luc Besnard.

Des complications créées par le télétravail des clients

L'épidémie n'a pas bouleversé l'organisation du travail au sein de la société. Rapic n'a fermé que quelques jours pendant le confinement avant de reprendre le travail par petits groupes de cinq puis avec l'ensemble de la vingtaine de salariés. "L'usine est suffisamment grande pour respecter les gestes barrières, assure Jean-Luc Besnard, il y a très peu de promiscuité et pour l'administratif, ce sont des bureaux individuels".

En revanche, le télétravail des clients de l'entreprise périgourdine entraîne des conséquences inattendues. Il a "occasionné quelques complications notamment au terme des transporteurs explique le gérant qui sont dans tous les sens en terme de livraison. Les salariés de Rapic assurent parfois le rôle de lien avec ses clients qui sont en travail à distance.