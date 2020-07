La relance éco en Dordogne: les commandes ont repris pour les vans Fautras à Moncaret

A Moncaret dans le Bergeracois, l'entreprise Fautras est bien connue des cavaliers en France et partout dans le monde. La société familiale, qui existe depuis 1992, fabrique des vans qui sont devenus une référence en matière de transport de chevaux. A l'annonce du confinement, Jean-Léonard Fautras, le président de la société a du se résoudre à mettre les 75 salariés au chômage partiel pendant trois semaines, le temps que soient mises en place les mesures sanitaires.

Un carnet de commandes bien garni

"Le gros portefeuille de commande nous a permis de tenir après avoir remis en route la machine" explique le dirigeant de la société. "Pendant le confinement nous étions à - 85% de commandes et puis c'est remonté progressivement et depuis deux semaines et demie, nous sommes au delà de ce que l'ont fait habituellement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle".

Les livraisons ont pris du retard

Compte tenu de la situation exceptionnelle, les clients vont devoir être un peu plus patients que d'habitude. "On était déjà en retard avant le confinement et avant le virus reconnaît Jean-Léonard Fautras. Nous avions 12 semaines de portefeuille de commandes, donc 12 semaines de délais au lieu de six habituellement. 99% des clients ont été très compréhensifs au vu des événements, et surtout ils n'avaient pas le droit de se déplacer donc ils n'avaient pas besoin de leur van non plus. Progressivement, nous avons rattrapé le retard, en produisant plus que ce que nous avions en commande. Aujourd'hui, le délai raisonnable est de six semaines environ.