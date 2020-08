La relance éco en Dordogne : les confiseries Niessen absentes de la Foire expo de Périgueux

Les confiseries Niessen traversent une période très difficile avec l'épidémie de coronavirus. Toutes les fêtes foraines sont annulées et l'entreprise ne participera pas à la foire expo de Périgueux à cause des contraintes sanitaires trop lourdes.

A cause du contexte sanitaire, les confiseries périgourdines Niessen ont perdu 80% de leurs chiffres d'affaires depuis mai dernier, estime Jean-Pierre Niessen le propriétaire. Toutes les fêtes foraines et les animations ont été annulées cet été "notre travail est complètement annulé et sans animation il n'y a pas de public et on ne peut pas travailler".

Une remorque installée tout l'été à Périgueux

"Une situation très difficile" à vivre selon le gérant. Certaines communes ont offert ou réduit le prix des emplacements pour soulager les charges de la confiserie. L'entreprise a pu travailler "avec la clientèle périgourdine et un peu avec les vacanciers" explique Jean-Pierre Niessen. Les remorques des confiseries se sont installées à Trélissac sur le parking de Brico-dépôt, mais aussi à Sarlat et à Périgueux sur les Allées Tourny.

Jean-Pierre Niessen, propriétaire des confiseries Niessen Copier

Des contraintes trop lourdes pour la foire Expo de Périgueux

En revanche, les confiseries périgourdines seront absentes le 12 septembre prochain lors de la Foire expo de Périgueux. La faute, selon Jean-Pierre Niessen aux contraintes sanitaires. "Il faut que les clients mangent assis leurs chichis ou leurs 200 grammes de nougats, on ne peut pas se mettre de leur dire de manger assis et de repartir" explique le gérant des confiseries.