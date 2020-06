La relance éco en Dordogne : photographe de mariages, Stéphane Laville s'apprête à vivre un automne chargé

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce matin, gros plan sur Lastimage, photographe installé à Saint-Vincent-de-Connezac en Périgord vert et spécialisé dans la photo de mariages. Son activité a donc dû cesser pendant le confinement, les mariages ayant été annulés ou reportés. Le premier mariage "post-Covid" s'est déroulé le week-end dernier, et il s'est relativement bien passé explique Stéphane Laville, photographe. "Les invités étaient enjoués pour célébrer cette journée avec les mariés. Bien entendu les gestes barrière et les consignes sanitaires étaient appliqués à la mairie comme à l'église, et c'est une nouvelle manière de travailler qui s'est mise en place" explique-t-il.

Plutôt des reports que des annulations

S'il a dû faire face à des annulations, Stéphane Laville a vu la plupart des ses mariages reportés. "Le planning a été bousculé reconnait-il avec un peu plus de réservations sur l'arrière-saison, et moins en milieu d'été. J'ai la chance f'avoir eu beaucoup de reports et peu d'annulations. Ces reports ont généré du stress supplémentaire sur une journée qui est déjà très difficile à organiser, mais cela a rajouté un petit peu de piment" confie-t-il.