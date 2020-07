A Trélissac, la miroiterie Verres et Glaces Services s'est lancée pendant le confinement dans la fabrication d'hygiaphones en verre. Une nouvelle activité qui a permis a l'entreprise de tripler son chiffre d'affaire.

La relance éco en Dordogne : Verres et Glaces Services s'est lancée dans la fabrication d'hygiaphones

Le confinement a permis à la société Verres et Glaces Services de Trélissac de se lancer dans une nouvelle activité: la fabrication d'hygiaphones en verre. "Je me suis dit que je devais réagir pour trouver des solutions pour maintenir l'entreprise et pour sauver l'emploi." explique son patron Gaël Van Capel. Après avoir discuté avec le milieu médical, l'entreprise s'est lancée dans la fabrication d'hygiaphones en verre.

Plus hygiéniques et recyclables

"Dans un premier temps, le plexiglas a été une bonne solution reconnaît Gaël Van Capel, parce qu'il a fallu réagir très vite pour tout le monde. Mais c'est un produit très polluant, et très poreux qui blanchit beaucoup à l'alcool très utilisé pour désinfecter.

Très sollicitée, Verres et Glaces Services a notamment équipé la clinique Francheville, le centre de radiologie de l'avenue Pompidou à Périgueux, des salons de coiffure, des hôtels.

Réécoutez la relance éco consacrée à l'entreprise Verres et Glaces Services de Trélissac Copier

Un chiffre d'affaire multiplié par trois

Cette nouvelle activité a permis à l'entreprise de tripler son chiffre d'affaire. En plein expansion, elle recherche aujourd'hui deux collaborateurs sur Périgueux et un troisième sur le bassin d'Arcachon.