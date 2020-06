La relance éco : en Franche-Comté, l'Est Républicain se réinvente

Un nouveau logo -provisoire- pour l'Est Républicain ce vendredi 5 juin 2020 ! Pour la journée mondiale de l'environnement, l'Est Républicain sort une édition spéciale : la une et du coup le logo de l'Est s'affichent en vert, avec un slogan "Ici, on agit".

En plus du journal traditionnel, les lecteurs pourront découvrir un supplément de 12 pages consacrées à l'énergie, à la mobilité, à la réduction des déchets avec évidemment des initiatives régionales et locales. "Nous avons considéré que c’était notre rôle, média de proximité, de valoriser toutes ces initiatives en plus des informations", explique le directeur régional pour la Franche-Comté, Bernard Payot.

"Pour vous donner quelques exemples, ajoute le journaliste, nous présenterons le boom de la filière bio en Franche-Comté, les fruitières du Haut Doubs qui s'investissent dans la protection de l'environnement ou encore le plan de renouvellement forestier de Besançon."

La situation de la presse quotidienne régionale était déjà compliquée avant la pandémie de Covid-19. Et la crise sanitaire n'a pas aidé : selon un rapport parlementaire, la presse écrite accuse une chute de plus de 50% de ses ventes entre le mois de février et le début du mois d'avril. Mais l'Est Républicain a pu compter sur ses porteurs : "80% de nos lecteurs sont des abonnés. Ils ont donc pu recevoir leur journal tous les matins. Le journal a pu être imprimé tous les jours, ce qui n’était pas forcément évident au départ au vu des conditions sanitaires", se félicite Bernard Payot.

On a eu des pics d'audience qu'on n'avait jamais vus

Pour le directeur régional pour la Franche-Comté, "visiblement, les gens ont eu le temps et l'envie de lire l'actualité, pas forcément autour du Covid-19 : on a des abonnés le vendredi, samedi, dimanche, qui ont demandé à passer en abonnement semaine. Les visites sur le site web ont aussi fortement augmenté, on a eu des pics d’audience qu'on n’avait jamais vus."

On a des retours très positifs

Pour Bernard Payot, la crise sanitaire a renforcé la proximité affective du quotidien avec ses lecteurs, on a dû s'adapter bien sûr aux conditions sanitaires. Le journal est passé de 2 cahiers à 1 cahier, le nombre de pages a été réduit. « On a eu des retours très positifs, parce qu'on a adapté nos contenus avec les séries « Grâce à eux », « Avec eux » par exemple, mais aussi avec les pages jeux, les pages pédagogiques pour les enfants, des pages info pratiques, l'attestation à découper. »

Encore plus d'actualité franc-comtoise

Le quotidien entend rester dans cette proximité avec ses lecteurs. Cet été, le journal veut raconter encore plus d'histoires locales, avoir encore "plus de Franche-Comté", à la fois pour les Francs-Comtois et pour tous ceux qui ne connaissent pas la région. "On a plein d'atouts à faire valoriser dans notre région.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon.

