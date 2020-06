"La relance éco" : en Gironde, le Drive fermier doit gérer son succès

Lancé il y a 8 ans par la Chambre d'agriculture de la Gironde, le Drive fermier était le premier de ce type en France. L'idée a été reprise depuis dans un grand nombre de départements. Mais le confinement lui a valu de connaitre une véritable expansion. Les chiffres sont assez impressionnants. Avant le confinement, le Drive fermier et ses cinq points de retrait de Lormont, Eysines, Gradignan, Bordeaux centre et Rimons à 15 km de La Réole séduisaient environ 250 personnes chaque semaine. Avec la crise du coronavirus et le confinement, les commandes se sont envolées. Un nouveau point de collecte a été mis en place, aux Quinconces et sera d'ailleurs pérennisé. Et il a même fallu les limiter car les producteurs n'étaient pas en capacité de fournir plus de 1 200 clients. Avant il était possible de commander le mercredi pour une livraison le vendredi, pendant le confinement il fallait boucler sa commande au plus tard le dimanche précédant la livraison. Aujourd'hui, le nombre de demandes a un peu diminué, environ 6 à 700 clients par semaine. Tout de même très au-delà de ce qui existait il y a trois mois.

La Chambre d'agriculture de la Gironde doit donc désormais revoir son organisation. "On maintient l'ensemble des points de retrait et on a augmenté le nombre de producteurs, explique Louis Fleury, directeur marketing et développement de la Chambre d'agriculture, en charge des circuits courts. Nous travaillons désormais avec une cinquantaine de producteurs contre 40 auparavant et nous allons encore augmenter. On est restés sur une dynamique importante à la sortie du confinement puisque le nombre de commandes a baissé seulement de 20%. L'attrait pour les circuits courts semble désormais ancré dans la tête des gens. On a également lancé une étude auprès de nos clients. Sur un millier de réponses, moins de 12% songent à arrêter de consommer chez nous. A nous également d'être dynamiques dans notre offre pour continuer à les intéresser".

