La relance éco : En Hautes-Pyrénées, découvrez l’expérience du naturisme

Depuis trois décennies, la famille Féraut gère le Domaine de l’Eglantière. En fermie bio et camping, le quotidien et les vacances se déclinent sous le thème du naturisme. Une activité en plein renouveau.

Le naturisme, c’est une philosophie de vie. C’est aussi une activité qui trouve un nouvel élan. Au Domaine de l’Eglantière, à Ariès-Espenan (Hautes-Pyrénées), cela fait 35 ans que la famille Féraut gère le site, entre camping et ferme bio.

Leur « petit coin de paradis » est devenu, au fil des générations, un vrai lieu de vie sur 45 hectares de nature. Et un endroit où la nature et le bien-être sont devenus un crédo partagé par toutes les générations.

Car le naturisme gagne de nouveaux adeptes. Une nouvelle génération retrouve le plaisir simple d’une activité naturelle, dans le plus simple appareil, et sans jugement. Le travail de la terre pour les amoureux de l’agriculture raisonnée, ou un moment de détente en famille ou entre amis pour un week-end ou plus.

Après la population nord-européenne, c’est une nouvelle clientèle régionale et locale qui a trouvé le chemin du Domaine de l’Eglantière. Comme une parenthèse de détente au milieu de la campagne bigourdane.

En tente ou en mobil-home, en chalet ou en gite, pour un week-end ou pour la semaine, vous pourrez profiter d’un lieu où les activités seront nombreuses. Des randonnées, du rafting ou autour de la piscine, ce sera chacun à son rythme…

