La relance éco : En Hautes-Pyrénées, Gravitéo vous balade en van

Partez à la découverte des Pyrénées grâce à Gravitéo. Cette entreprise des Hautes-Pyrénées vous propose des roads book pour découvrir la montagne et ses richesses.

Et si vous partiez à la découverte des Pyrénées françaises et Espagnoles en van aménagé ? C’est le concept développé par Gravitéo, une société des Hautes-Pyrénées. Depuis 2014, l’équipe vous propose un pack complet pour profiter d’un séjour au cœur de la montagne, sans vous perdre !

De la location d’un van aménagé jusqu’aux roads books, tout a été prévu pour vous faire découvrir un patrimoine naturel et culturel au fil de la route. Douze parcours sont disponibles pour des vacances en solo, en famille ou en amoureux. A travers les cols des Pyrénées (Tourmalet, Col d’Aspin, Soulor…) ou à la rencontre de l’Aragon sauvage d’Ordesa à Riglos, en passant par la Sierra de Guara.

Et grâce à votre van aménagé, plus de souci d’hôtel, de tente à planter et même de temps incertain. En un coup de voiture, vous changez de route pour retrouver le soleil.

Ces passionnés d’aventures et de voyages atypiques enrichissent régulièrement leurs offres. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser tenter par cette autre façon de voyager.

