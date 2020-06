La relance éco : En Hautes-Pyrénées, TomRafting fait des remous dans l’eau

L’économie passe aussi par le tourisme et les vacances. Et dans l’eau du Gave, TomRafting est déjà prêt pour une nouvelle saison de sensations fortes dans les eaux agitées des Pyrénées.

En Béarn comme en hautes-Pyrénées, les eaux sont peu profondes mais souvent très agitées. Et TomRafting le prouve tout au long de la saison. Une activité aquatique qui a repris pour Tomas Legeay et ses équipes à Villelongue.

Depuis 2007, il vous propose de franchir les eaux animées et de descendre le Gave de Pau dès que le beau temps est propice aux jeux sportifs et aquatiques. Des activités qui peuvent se pratiquer dès que l’on sait nager, quelque soit son âge.

Rafting, mini-raft, canoë, kayak ou hydrospeed sont au programme, encadrés par des professionnels qui vous guideront pour vos premiers pas sur l’eau. Les mesures barrières n’empêchent pas les sensations fortes, mais seulement les rencontres inopportunes au détour d’un kayak. Pour l’instant, les groupes d’amis ou les familles peuvent se réunir. Mais des activités en solo sont aussi au programme de cet adepte des eaux vives des rivières des Pyrénées.

En France comme en Espagne, sur lacs et rivières

La saison a enfin pu démarrer, et devrait se déroulera jusqu’aux portes du mois de novembre. De quoi profiter pleinement de cette base d’activités nautiques en eaux vives (mais aussi calmes) du Gave de Pau. Mais Thomas Legeay pourra aussi vous accompagner sur les lacs et les rivières des Pyrénées françaises et espagnoles…

