La relance éco : en Île-de-France, des "îles de loisirs" comme substitut aux colonies de vacances

Vos enfants pourront-ils partir en colonies de vacances cet été ? Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé jeudi dernier la réouverture des colonies de vacances pour le 22 juin.

Mais en pratique, les organisateurs de colonies n'ont aucune idée de la manière dont ils vont accueillir les enfants. Le gouvernement n'a pas encore communiqué de protocole sanitaire officiel. Quelles mesures barrière dans les chambres et les salles de restauration ? Comment respecter la distanciation pendant les activités ? Comment faire pendant les trajets jusqu'aux colonies : en bus ou en train ?

En Île-de-France, si vos enfants ne peuvent pas partir en colonie, ils pourront se dégourdir les jambes dans les "îles de loisirs". Invité de France Bleu Paris ce lundi 1er juin, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président à la région Île-de-France, précise être dans l'attente du protocole sanitaire du gouvernement pour savoir dans quelles conditions ces douze espaces vont rouvrir.

Vers une réouverture des douze îles de loisirs à la fin de la semaine

Ce week-end du 30 mai, trois "îles" ont rouvert leurs portes : deux à Etampes et Draveil (Essonne), une à Créteil (Val-de-Marne). Sept autres rouvrent mardi 2 juin, les deux dernières devraient à nouveau accueillir du public entre mardi 2 juin et la fin de la semaine.

En l'absence de ce protocole, difficile de dire s'il faudra limiter le nombre d'entrées dans ces îles de loisirs : "Sur quatre millions de Franciliens, _un sur trois ne part pas en vacances l'été_, si on ne considère pas la crise liée au coronavirus, souligne Jean-Philippe Dugoin-Clément. On espère donc que les conditions sanitaires nous autoriseront à maximiser l'accueil des Franciliens."

Objectif 22 juin pour la reprise des loisirs

Ce week-end, ce sont les espaces naturels et de promenade qui ont rouvert, les activités - piscines, accrobranche... - sont toujours interrompues.

La région Île-de-France garde le 22 juin comme ligne de mire pour la reprise des activités : "Les piscines sont autorisées à rouvrir le 22 juin, on espère que ce sera pareil pour les autres loisirs, précise Jean-Philippe Dugoin-Clément. On souhaite avoir extrêmement vite la confirmation de ces dates et le protocole sanitaire pour commencer à préparer les équipes à la reprise."