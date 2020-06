La relance éco : en Île-de-France, le prêt-à-porter compte sur les soldes pour se relancer

Un redémarrage poussif pour les commerçants, notamment du prêt-à-porter. Après deux mois de fermeture, difficile de se refaire une santé. Car entre les files d'attente à l'extérieur, les grands centre commerciaux qui rouvrent au compte-goutte et la peur des essayages, l'ambiance n'est visiblement pas au shopping.

La Fédération Nationale de l’Habillement, qui regroupe les indépendants, dresse même un tableau extrêmement sombre de la situation : les boutiques ont stocké pour 2,5 milliards d’euros de vêtements pas vendus pendant tout le confinement et le chiffre d’affaire de la filière devrait chuter de 40 % ! D'où le report des soldes d'été, de trois semaines, du 24 juin au 15 juillet. Invité de France Bleu Paris ce mardi 3 juin, Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France, estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle.

France Bleu Paris : Le report des soldes d'été (du 24 juin au 15 juillet, ndlr), c'est la bonne solution ?

Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France : "_Bien évidemment_. Nous l'avons demandé, en raison de la fermeture des magasins pendant plus de deux mois. Plus de 75 % des boutiques ne pouvaient pas vendre pendant le confinement et rouvrir en vendant à - 50 %, ça n'aurait pas été opportun pour la trésorerie des commerçants."

France Bleu Paris : Pour relancer les affaires, est-ce qu'il ne faudrait pas justement un geste, une "carotte" pour les consommateurs ?

Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France : "On voit en permanence des promotions dans les magasins ou sur les sites internet : j'appelle ça du faux commerce. Les victimes, ce sont les consommateurs parce qu'il y a des problèmes de qualité, de dumping car ce sont des produits importés. C'est une forme de commerce fait par les grands magasins ; l'indépendant s'approvisionne en France ou Europe, vend au prix normal. Et quand il a la nécessité d'écouler des stocks après un certain temps, il fait des soldes où il peut vendre à perte. Avec le report des soldes, je remercie donc le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, _d'avoir bien voulu entendre les commerçants_, de s'être rendus à la raison".

France Bleu Paris : Quels sont les commerces les plus touchés ?

Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France : "Le textile. La chaussure s'en sort un peu mieux : il y a même des magasins spécialisés - enfants ou confort - qui tirent leur épingle du jeu. Il y a une flambée les trois ou quatre premiers jours dans certains centre-villes... mais c'est lent et laborieux."