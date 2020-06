La relance éco : en Île-de-France, les voitures électriques ont la cote depuis le déconfinement

Après des mois catastrophiques à cause du confinement, les ventes de voitures se portent beaucoup mieux. Les primes à l'achat mises en place par le gouvernement incitent les particuliers à se tourner vers les véhicules neufs. Les voitures électriques ont de plus en plus la cote en région parisienne. "Ça repart très fort", se réjouit par exemple un concessionnaire basé dans les Yvelines. Son enseigne de voitures coréennes a vendu 40% de véhicules électriques ou hybrides pendant la première semaine de juin. Les annonces de l'exécutif pour relancer la filière sont efficaces, avec un bonus de 7.000 euros pour l'achat d'une voiture verte et une prime à la conversion qui peut atteindre 5.000 euros pour les foyers les plus modestes.

La prime à la conversion a un effet booster

"Les achats ont été plus forts qu'espérés, confirme sur France Bleu Paris Francis Bartholomé, président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Si juin continue sur le même rythme que la première semaine, on peut avoir _un mois équivalant aux juins des années précédentes_". Pour Francis Bartholomé pas de doute, "le plan du gouvernement oriente les automobilistes vers l'électrique".

Des suppressions de postes en perspective malgré tout

Malgré ce redémarrage encourageant, l'industrie de l'automobile reste mal en point. Elle n'a pu tenir jusqu'ici que grâce aux perfusions de l'État assure le président du Conseil national des professionnels de l'automobile. "Il y aura de la casse côté emploi, prévient-il. Les prêts garantis par l'État et le chômage partiel ont permis de repousser un peu les choses, de passer les moments difficiles, mais ça ne cache pas les trous béants dans l'économie des sociétés et dans nos résultats de 2020."

Déjà, de grands groupes automobiles ont annoncé de vaste plan d'économie. Le groupe français Renault notamment prévoit la suppression de 15.000 postes dans le monde dont 4.600 en France.