La relance éco en Isère : 30 millions de travaux pour Alpexpo à Grenoble

Nathalie Béranger, présidente d'Alpexpo Copier

D'abord un mot de votre nomination à la tête d'Alpexpo : elle intervient parce que la Région entre au capital...

Tout à fait la Région est entrée dans le capital d'Alpexpo à hauteur de 51 % au mois de novembre 2019 : c'est pour cela que la présidence revient à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Revenons un peu sur les deux mois de confinement. Pour une structure qui organise des événements j'imagine que l'impact est très important...

Oui bien sûr. Heureusement ce n'est que deux mois, en tout cas pour l'instant, on espère qu'il n'y aura pas de rebond. Il y a eu du chômage partiel naturellement mais aujourd'hui on n'a pas de problème de trésorerie à court terme. La foire de Grenoble est prévue fin octobre début novembre. A priori le ministre a autorisé l'organisation des salons professionnels à partir du 1er septembre donc évidemment la foire aura lieu. Si la foire a lieu on repart sur une activité normale d'Alpexpo.

Forcément vous devez vous adapter...

Bien sûr qu'on doit s'adapter. Mais si la région est entrée au capital de la SPL (Société publique locale, ndlr) Alpexpo, c'est pour aussi ouvrir une nouvelle page, donner un nouveau souffle à ce site événementiel puisque nous allons investir 30 millions d'euros dans les bâtiments avec la rénovation complète d'Alpes-Congrès, des travaux de toiture dans le parc des expositions, des travaux aussi dans le grand hall pour en faire un espace beaucoup plus polyvalent, modulable ; et aussi une enveloppe financière consacrée à la restauration du Summum. Notre objectif c'est de rendre les bâtiments plus performants, plus attractifs, et accueillir encore plus de manifestations, plus de spectacles, et plus de congrès. On le sait très bien : plus on a d'activité sur ce site événementiel, plus nous avons des retombées économiques. Il faut savoir que la foire de Grenoble à l'automne c'est 50 millions d'euros de retombées économiques.

_____________________________________________

France Bleu est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour, à 7h15, votre radio s’intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc...) Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de la pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?