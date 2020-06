La relance éco en Isère : "Ce n'est pas le corona qui mettra Bigallet à genoux !"

France Bleu Isère : Les cafés ont rouvert hier : est-ce que vous l'avez ressenti dans vos commandes ?

Olivier Giffard : Oui ça redémarre : nos commerciaux on pu retourner voir leurs clients, on les a eu au téléphone et ils ont été très bien accueillis. Certains cafetiers sont très contents, d'autres sont plus inquiets mais globalement il y a une belle confiance surtout que le beau temps est là. On espère que ça va permettre une belle relance.

Les cafés et restaurants ce ne sont pas vos seuls clients...

Non mais ils représentent quand même un gros tiers de notre chiffre d'affaires, donc nous avons été bien impactés sur ces deux mois. Mais heureusement on est très diversifiés. Ça a été un peu notre chance parce qu'on vend aussi dans les petits commerces, les magasins de proximité, les comités d'entreprise; les magasins de produits régionaux, des jardineries, etc... ce qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Pendant la crise vous avez produit du gel hydroalcoolique. Est-ce que vous allez continuer?

Oui on va continuer parce que nous, les liquoristes, nous avons une dérogation pour en fabriquer jusqu'au 31 août alors que traditionnellement cette production est réservée à l'industrie pharmaceutique. Mais pendant la pénurie on nous a autorisé à en faire, surtout que nous manipulons déjà de l'alcool, donc on a l'habitude de faire ce genre de produits et on va continuer. Au début nous en avons fait juste pour dépanner l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, et face à la demande on s'est mis à en vendre aux entreprises qui rouvraient et qui avait une forte demande.

Concernant la production de sirop, vous êtes revenus au plein régime ?

Ça y est on est à peu près à plein régime depuis la semaine dernière et on devrait pouvoir faire un été normal compte tenu que tous nos circuits de distribution ont rouvert. Nous avions deux clients export qui pour le moment sont à l'arrêt mais ça ne représente que 3 à 4 % de notre chiffre d'affaires.

L'année dernière vous avez embauché, ce qui est en général un bon signe ; comment voyez-vous cette année 2020 si particulière avec le coup de frein du confinement ?

Les trois premières semaines ont été très dures : on a beaucoup souffert parce que tout s'est arrêté d'un coup. Les commandes étaient quasiment à zéro donc on a perdu autour de 500.000 € de chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'on puisse les rattraper, ce qui n'a pas été consommé ne le sera pas. C'était d'autant plus stressant que nous étions partis sur un gros programme d'investissements, notamment dans les bâtiments. Et puis on se dit que Bigallet est une entreprise qui existe depuis 150 ans, et qui a quand même traversé deux guerres, la crise de 1929.... Ce n'est pas le Corona qui va mettre notre entreprise à genoux ! Donc on a maintenu notre programme d'investissement et on a bien fait puisque maintenant ça repart. En revanche, on a décalé les deux embauches qui était prévues au printemps. On espère pouvoir effectuer ces embauches à l'automne.