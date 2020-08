La relance éco en Isère et Pays de Savoie : l'agritourisme dans l'incertitude

France Bleu : quand on parle d'agritourisme on parle d'un complément de revenu, mais qui peut être très important pour certains exploitants…

Hervé Roux : oui tout à fait pour certains ça peut représenter 80 à 90 % du chiffre d'affaires total de leur exploitation. Certains se sont reconvertis, ils se sont spécialisés dans cette activité qui est une activité agricole à part entière .

Hervé Roux, représentant AURA du réseau "Bienvenue à la ferme" Copier

Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de confinement sur vos activités?

40 % des exploitations ont subi des pertes supérieur à 5.000 € et 12% des exploitations qui ont subi des pertes supérieures à 12.000 € par mois point. Donc c'est quand même très impactant pour une activité agricole.

Est-ce que l'activité est repartie ?

L'activité est repartie pour les fermes-auberges, les gîtes et les tables d'hôte, avec les mesures de distanciation sociale et les mesures Covid qui s'imposent Par contreles accueils de groupes comme c'est souvent lié aux mariages aux baptêmes et que c'est ce événement ont été soit annulés soit on été reportés à une date ultérieure, c'est une activité qui tourne au ralenti .

Savez-vous si vous pourrez reprendre les fermes pédagogiques, donc avec les écoles, à la rentrée ?

Pour l'instant non. C'est le grand flou au niveau de la rentrée des classes. Il n'y a pas de directive bien précise. On pourra savoir ce que l'on peut faire certainement fin août, juste avant la rentrée des classes.

C'est important pour vous…

C'est très important ! L'idée c'est quand même faire découvrir le monde agricole aux élèves et leur faire toucher l'activité agricole. Bien souvent c'est liée à l'élevage donc ça donne une bonne image. C'est une bonne vitrine de l'agriculture pour les enfants.

