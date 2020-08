La relance éco en Isère : l'ADIE plaide pour le prolongement des aides aux micro-entreprises

France Bleu : vous avez mené une étude auprès des chefs d'entreprise que vous accompagnez : quel est leur état d'esprit ?

Ils sont combatifs, mais en même temps très inquiets. Ils ont été quand même particulièrement impactés : près de 90 % d'entre eux était totalement à l'arrêt ou partiellement à l'arrêt (durant le confinement, ndlr), et à la fin juin il n'y a qu'un quart d'entre eux qui nous déclarent avoir repris une activité normale.

Le choc est d'autant plus important pour les petites structures...

Oui, on est quasiment aujourd'hui sur des problématiques d'accompagnement au redémarrage de leur création d'entreprise. Il faudra du temps pour retrouver des clients, pour retrouver un niveau de chiffre d'affaire équivalent. Aujourd'hui ils ont particulièrement besoin de soutien.

Des dispositifs existent, des dispositifs publics...

Oui une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics avec le fonds de solidarité. 63 % des entrepreneurs qui ont bénéficié du fond de solidarité estiment que sans cette aide ils n'auraient pas pu sauver leur activité jusqu'à maintenant .

Faut-il maintenir cette aide?

Bien sûr et c'est l'objet aujourd'hui de notre interpellation. Il est vraiment important pour ceux qui en ont encore besoin que ce dispositif de fonds de solidarité soit maintenu dans les prochains mois. On plaide aussi pour que les cotisations sociales puissent être exonérées, partiellement ou en totalité .

Les collectivités locales aussi se sont mobilisées...

Bien évidemment et en particulier à l'initiative de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le Conseil régional avec la banque des territoires, ont été rejoints par de très nombreuses collectivités locales : le dispositif s'intitule "Le fonds Région unie" (*) et il s'adresse à une cible relativement large, c'est-à-dire les entreprises de moins de 9 salariés, quel que soit leur forme juridique (société, entreprise individuelle, micro-entrepreneur), mais également aux associations employeuses. C'est un dispositif qui consiste à apporter une avance remboursable dont le montant va de 3.000 à 20.000 €. Il n'y a pas de taux d'intérêt, pas de garantie exigée, et pas d'obligation de cofinancement.

(*) Le lien vers le dispositif régional

