La relance éco en Isère : le "rebond technique" des transactions immobilières

Philippe Wuthrich, président de la Chambre des notaires de l'Isère

Est-ce que le marché de l'immobilier s'est arrêté pendant le confinement?

Philippe Wuthrich : L'activité immobilière a bien évidemment connu un fort ralentissement. Les clients ne pouvaient plus se rendre dans nos études pour signer les actes, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté c'est que les gens étant également confinés, ils ne pouvaient pas revisiter les biens qu'ils souhaitaient acquérir, ils ne pouvaient même pas déménager... Ce qui fait qu'un certain nombre de signatures qui étaient prêtes à être régularisées ont été reportées après le déconfinement.

Ces transactions sont-elles reparties depuis la fin du confinement ?

On a eu bien sûr cet effet de reprise instantanée ; on pourrait parler de rebond technique puisque tous ces dossiers qui étaient prêts, avec même des rendez-vous qui étaient fixés en mars et en avril, se sont reportés à partir du 11 mai. Donc le mois de mai a été un mois chargé, le mois de juin également. Mais à côté de ces régularisations de dossiers en cours, on a aujourd'hui un marché de l'immobilier qui se porte très bien avec énormément de nouveaux dossiers, des signatures de compromis également depuis la fin du confinement.

Est-ce que ça veut dire qu'on va atteindre le niveau de l'année dernière ?

Si on raisonne en termes de volume de transactions, on sera sans doute en baisse - peut-être en légère baisse mais en baisse certaine - dans la mesure où l'année 2020 reste une année exceptionnelle. On était au-delà du million de transactions sur le territoire français, un niveau que l'on avait atteint après 5 ans de hausse. On devrait donc avoir cette année une baisse globale des volumes de transactions en France.

L'expérience du confinement a-t-elle influencé la demande, notamment en direction des maisons avec jardin?

Aujourd'hui c'est difficile de tirer des conclusions, on n'a pas suffisamment de recul. Ce que l'on peut constater, c'est que c'est vrai, le marché de la maison individuelle se porte très très bien. Apparemment les agences immobilières sont un petit peu en manque de ce type de produit. Et puis il y a également le fait que l'immobilier reste ce que l'on appelle une valeur refuge, comme peut l'être d'ailleurs l'or qui a fortement augmenté depuis le début de l'année. Le placement immobilier est aussi privilégié par les Français parce que ça reste un placement sécurisé. En cette période d'incertitude sur le plan économique, l'investissement dans la pierre reste un investissement apprécié des Français.

