La relance éco : en Isère le tourisme a perdu près de 400 millions d'euros depuis la mi-mars

Bars, restaurants, hôtels, stations de ski, sont à l'arrêt depuis la mi-mars. Les lieux touristiques sont pour la plupart encore fermés ou commencent tout juste à pouvoir rouvrir. C'est peu dire que le secteur du tourisme attend avec impatience les annonces du premier ministre sur la "phase 2" du déconfinement qui doit démarrer mardi prochain, le 2 juin, si la situation sanitaire le permet.

Vincent Delaître, le directeur d'Isère attractivité (nouveau nom d'Isère tourisme) est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce lundi.

Ecoutez l'interview de Vincent Delaître, le directeur d'Isère Tourisme Copier

Avant de parler de la reconquête, avez vous fait les comptes ? quelle est la facture du confinement ?

Nous estimons que depuis la mi-mars et la mise à l’arrêt de tout le secteur touristique et jusqu'à la fin mai, nous avons perdu 376 millions d'euros. ce qui représente 18% de l'activité touristique annuelle. c'est conséquent. les professionnels ne pourront rattraper ce qui est perdu. Déjà, à la mi-avril Vincent Delaître alertait sur France Bleu Isère sur la situation préoccupante.

Et maintenant ?

On espère de bonnes nouvelles cette semaine de la part du gouvernement, avec la possibilité de relancer les bars et les restaurants dès mardi prochain. Jusqu'à présent les entreprises ont perdu 80% de leur chiffre d'affaiire, il faut espérer que juin marque le redémarrage.

Quelle stratégie pour cette reprise ? Vous allez miser sur la proximité ?

De toutes façons depuis trois ans, on a une stratégie de développement du tourisme de proximité. On a un bassin de population qui est très important. Tous les visiteurs qui sont à deux heures de l'Isère ont l'habitude de venir passer des week-end ou des courts séjours. Les idées de weekend sont compilées dans notre revue "Alpes is here" que vous allez recevoir dans quelques jours dans les boîtes aux lettres et sur internet sur le site "évasion is here" avec les idées insolites du territoire.

Et ensuite, comment faire revenir les clients qui habitent plus loin ?

Depuis trois ans notre fréquentation estivale se développe. Notre territoire attire pour différentes raison : les grands espaces, la montagne, la richesse culturelle. Nos bassins de clientèle sont la région parisienne et le nord de la France. Nous aurons des actions de communication nationale dès la première quinzaine de juin pour toucher un maximum de monde.

