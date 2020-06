La relance éco en Isère : les fleuristes comptent sur la Fête des Mères !

France Bleu Isère : Ce week-end c'est la Fête des Mères, un rendez-vous incontournable pour les fleuristes... surtout cette année!

Mélanie Genin : Celle-ci on l'attend vraiment très fort! C'est vrai qu'elle va beaucoup compter pour essayer de rattraper un peu les deux mois de fermeture.

Est-ce que vos clients sont revenus ?

J'ai réussi à rouvrir à partir du 1er mai en drive, en prenant les commandes sur internet ou par téléphone, et je livrais chez les gens pour éviter qu'ils ne viennent au magasin puisque c'était interdit. Et à partir du 12 mai, j'ai pu rouvrir officiellement et comme avant.

Mais avec des horaires étendus...

J'ai ouvert le mercredi matin alors qu'avant j'étais fermée, et c'est vrai que le midi je ne fermais pas à chaque fois. Et j'ai continué les livraisons puisqu'il y avait encore beaucoup de gens qui ne voulaient pas forcément sortir de chez eux. Mais c'est vrai qu'effectivement j'ai un peu étendu mes horaires.

J'imagine que ça ne suffit pas à rattraper le retard...

Non, de toute façon on ne rattrapera pas. J'ai eu Pâques en moins, c'est une fête importante pour les fleuristes, j'ai eu le 1er mai en moins aussi parce que les gens n'ont pas acheté comme d'habitude et que nous n'avions pas les mêmes fournisseurs. Ces deux mois ce sont des mariages, des fêtes, des anniversaires, et ça c'est impossible à rattraper de toute façon.

Vous arrivez à vous fournir ?

Il y a eu 15 jours où je n'avais vraiment plus personne, 15 jours / 3 semaines où c'était impossible de se fournir. Je me suis rapprochée des horticulteurs du coin, de toute façon je travaillais déjà avec eux. Mon fournisseur habituel à Veurey-Voroize a rouvert mais sans la partie fleurs coupées, il n'a rouvert que la partie plantes, du coup j'ai dû chercher d'autres alternatives, d'autres moyens de me faire livrer directement en Hollande par exemple.

Vous avez bénéficié de gestes de solidarité de la part de vos clients, on en avait parlé sur France Bleu Isère : ils vous ont aidé à liquider vos stocks...

Ils sont venus le lendemain de l'annonce du confinement, surtout des habitants de la Chapelle-de-la-Tour, mais aussi des personnes des alentours. Ils m'ont acheté tout le stock périssable, tout ce que j'allais devoir jeter!