La relance éco : en Isère, les gîtes de espèrent se refaire la cerise dès ce long week-end

C'est peu dire que les propriétaires de gîtes ont apprécié les annonces du gouvernement sur le déconfinement. Depuis le 11 mai, ils peuvent rouvrir et entendent bien profiter des deux weekend prolongés qui s'annoncent, celui de l'Ascension qui commence ce soir, et celui de Pentecôte, en fin de semaine prochaine. Le tourisme de proximité est traditionnellement prisé lors des ponts du printemps, mais cette année, avec la règle des sorties limitées à 100 km à la ronde, les gîtes s'imposent comme la formule idéale pour celles et ceux qui souhaitent prendre l'air pendant quelques jours.

Bruno Bernabé, le directeur des gîtes de France en Isère est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce mercredi.

Ecoutez l'interview de Bruno Bernabé, le directeur des gîtes de France en Isère Copier

Comment avez-vous accueilli le plan de déconfinement mis en place depuis le 11 mai ?

Avec un réel soulagement, c'est évident. On a connu une période qui a généré beaucoup de contraintes, c'est bien normal, pour garantir un accueil en toute sécurité. Et désormais avec le déconfinement c'est le début d'une nouvelle aventure pour les propriétaires de gîte mais aussi pour les clients. Il suffit de regarder les chiffres de notre centrale de réservation, la semaine du 11 mai nous avons traité 145 dossiers de réservation contre seulement une trentaine la semaine précédente.

Quel type de réservations enregistrez vous ?

D'abord il s'agit bien évidemment de clients de proximité, compte tenu de la limite de 100 km à la ronde pour les déplacements qui est toujours en vigueur. Donc des clients viennent des grandes villes aux alentours, Grenoble, Lyon, Valence, Chambéry. Et puis il s'agit dans l'immense majorité de réservations pour tout de suite en "hyper" courts séjours pour ce weekend et pour le prochain (Ascension et Pentecôte).

Les gîtes de France ont du s'adapter à la situation sanitaire, qu'est ce qui a changé ?

Bien évidemment, ces accueils ne peuvent se faire que si le protocole sanitaire est respecté. Ce protocole a été travaillé à l’échelle nationale par la fédération des gîtes de France, il a été présenté la semaine dernière aux services du secrétaire d'Etat au tourisme qui l'ont validé. Il y a des choses de bon sens, comme le respect des gestes barrières et des règles de rassemblement en vigueur, c'est à dire pas plus de 10 personnes, des petits déjeuners servis en chambre, pas de service de tables d'hôtes, ou encore la fermeture des piscines pour le moment. Et puis, il y a des choses un peu plus complexes à mettre en oeuvre comme le délai de latence entre deux locations, ou le type de nettoyage et de désinfection qu'il convient de faire pour assurer la sécurité des clients, mais aussi pour protéger les propriétaires, ça va dans les deux sens.

France Bleu Isère est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?