La relance éco en Isère / Pays de Savoie : les stations remontent la pente

Le cadre offert par la station des Deux Alpes, avec vue sur le village de Venosc en contrebas et le massif des Ecrins, a séduit plus d'un touriste.

France Bleu : y a-t-il chez la clientèle française un engouement particulier cet été pour la montagne ?

Pierre Balme : J'ai l'impression. On retrouve des chiffres de fréquentation qu'on ne connaissait pas l'été en montagne depuis de nombreuses années. Je constate aussi un renouvellement de la clientèle : une clientèle jeune, qui fait beaucoup de randonnée. C'est vrai que par exemple les refuges sont pleins, et toutes les activités sont en progression.

Pierre Balme, vice-président de l'ANMSM

Juste pour citer l'exemple des Deux-Alpes : le début juillet a été un peu frileux, mais déjà au 31 juillet on avait récupéré, grâce à une excellente deuxième quinzaine de juillet, les chiffres de l'an dernier. Et sur août on sera en très forte progression par rapport aux chiffre de l'an passé : + 4-5%. Avec sans doute une prolongation sur septembre : je crois que là on aura un effet, peut-être moins sur l'Oisans qu'ailleurs, mais on aura un effet "Tour de France" qui va se décaler.

D'une manière générale les stations ont bien rebondi cet été...

Elles ont très bien rebondi cet été ! Les stations ont mis en place des animations complémentaires. Aux Deux-Alpes on a du cinéma en plein air une fois par semaine (gratuit), à Valloire ils ont mis en place des trottinettes, des engins de descente, à La Plagne des cascades de tyrolienne... Toutes les stations continuent à se diversifier.

Pour autant est-ce que ça permettra de compenser les pertes de la fin de l'hiver et du printemps?

Non ça ne compensera pas, mais on aura quand même un fort rattrapage. C'est vrai que les 10 à 15 % qui ont été perdus à la fin de la saison d'hiver ne seront pas rattrapé par les 4 ou 5% de l'été (dont le volume est de toute façon inférieur, ndlr). Mais il y a quand même un effet rattrapage qui donne un bon moral à l'ensemble de nos acteurs.

