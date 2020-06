La relance éco : en Isère, pour les colis "c'est Noël en juin"

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd’hui, on se penche sur le marché de la livraison de colis et de la vente entre particuliers, en plein boom en Isère.

L'activité de la livraison de colis est en plein boom depuis la sortie du confinement. On fait le point en Isère avec Florian Bonnasse, directeur marketing et commercial de "Pick Up" la filiale de la poste consacrée aux relais colis qui constate une hausse de 66% des volumes d'activités par rapport à juin 2019.

Pendant le confinement, de nombreux commerces étaient fermés , c’était délicat comme période ?

C'est vrai qu'il y a eu pas mal de suspens. Vous vous souvenez que le samedi soir juste avant le confinement, Édouard Philippe annonce qu’une très grande partie des commerces doivent fermer. Donc pour nous, la grosse question c'était sur la continuité d’activité. On s’est retrouvé avec beaucoup de commerçants fermés qui était donc indisponibles. Quant aux autres, qui avaient l’autorisation de rester ouvert, évidemment il n’était pas question dans le contexte à ce moment-là de forcer qui que ce soit à continuer le service de colis. On les a contacté individuellement et on leur a demandé s’il souhaitait continuer l’activité. On a eu un très très bon taux de retour, puisque 90 % nous ont dit qu’ils souhaitaient continuer l’activité. Mais il a fallu adapter les procédures. Par exemple, lorsque vous retirez un colis dans un point "Pick-up", vous devez signer sur le bon de livraison. Or, il n’était plus question d’avoir le moindre contact, donc il a fallu adapter les procédures faire adopter les gestes "barrières" à nos clients, etc... Mais tout ça a été fait très rapidement, et dès le lundi soir, on a pu continuer avec en gros 45 % de notre réseau ouvert.

On parle de consommer différemment depuis la crise sanitaire, de moins gaspiller, la revente de vêtements entre particuliers cartonne notamment "Vinted" l'avez-vous constaté ?

Vinted c’est le phénomène du "e-commerce" depuis quelques temps, ils ont dû arrêter leur activité pendant quelques temps au début du confinement parce que le système repose exclusivement sur ses "points relais". Mais au bout de quelques semaines, on a été frappé par le fait que tout se passe extrêmement bien dans les relais, à la fois du côté des clients et du côté des commerçants. Nous n'avons eu aucune remontée et aucun risque sanitaire signalé. On a décidé de redémarrer l’activité au bout d'un mois. C’est reparti encore plus fort qu’avant. On a des volumes de colis assez importants pour nos partenaires, pendant cette période et c’est encore le cas avec le dé-confinement.

Comment sortez-vous de la crise ? êtes-vous plutôt confiant ?

Très confiant ! Le redémarrage s’est fait assez vite. Les commerçants viennent de redémarrer leur activité et notre activité de colis est un moyen pour des clients dans leur magasin. Aujourd’hui, on a un double effet "Kisscool" : effectivement le phénomène "Vinted", la revente entre particuliers cartonne, mais en même temps aussi le "e-commerce" classique, dont les chiffres sont en hausse. Dans notre réseau, en général Noël est la période la plus forte pour les achats sur internet, mais cette année c'est Noël en juin avec 66 % de volume supplémentaire par rapport à juin de l’année dernière, sur les 200 commerçants qui travaillent avec "pick-up" en Isère.

