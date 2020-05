La relance éco : en Isère, un léger frémissement chez Pôle emploi

Pôle emploi aussi se déconfine. Depuis lundi, ses agences sont de nouveau ouvertes au public, mais uniquement sur rendez-vous. La priorité reste pour les 94 000 personnes inscrites en Isère d'effectuer les démarches en ligne ou par téléphone au 39 49 ( 39 95 pour les employeurs qui ont des offres à proposer).

Ecoutez l'interview de Bénédicte Brugière-Kada, la directrice de Pôle emploi en Isère Copier

Invitée de " la relance éco" de France Bleu Isère ce mardi : Bénédicte Brugière-Kada, la directrice de Pôle emploi en Isère explique : "Une grande partie de nos personnels restent en télétravail, conformément aux consignes gouvernementales, mais des rendes-vous en agence sont possibles."

Qu'en est-il des offres que vous avez sur la table ?

Pendant le confinement, nous avons malgré tout continué à recevoir des offres, dans les secteurs qui ont continué à fonctionner. Par exemple, l'agroalimentaire, la grande distribution, la logistique, le transport de marchandises, mais aussi l'agriculture (cueillette des fruits). L'ensemble représente plus de 3000 offres, dont 1800 sont encore disponibles à ce jour. Et actuellement, dans ces secteurs, on voit poindre de nouveau un frémissement. Il faut ajouter le BTP qui repart depuis quelques semaines. Mais de manière globale, on enregistre une baisse de 70 à 80 % du volume d'offres par rapport à ce qu'on connaissait avant le coronavirus.

Quelle est la situation sur le marché de l'emploi en Isère après deux mois de confinement ?

Il est trop tôt pour mesurer l'impact de la crise sanitaire actuelle en terme de hausse du nombre d'inscrits. En effet le recours important par les entreprises aux dispositifs de chômage partiel, leur permet de maintenir les contrats de travail de leurs salariés. On note malgré tout que certaines entreprises commencent à recruter, soit pour tout de suite, soit pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois. On sent qu'elles se préparent à la reprise progressive de leurs activités. Nous attendons de voir dans les mois qui viennent si les entreprises qui ont eu recours au chômage partiel arrivent ou non à redémarrer.

