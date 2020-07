La relance éco : en Isère un mois après la réouverture, le menu reste light pour les restaurateurs

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd’hui on prend des nouvelles des restaurateurs et tenanciers de bars un mois après leur réouverture, les clients locaux sont revenus mais les touristes et le monde des affaires manquent à l'appel.

Il y a un mois, le gouvernement autorisait la réouverture des bars et des restaurants après plus de deux mois de confinement et avec des règles sanitaires strictes. Quel bilan et quelles perspectives pour un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire ? Laurent Gras, restaurateur grenoblois et vice-président de l'Umih, le syndicat des hôteliers restaurateurs de l'Isère est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce jeudi.

Au bout d’un mois est-ce que les affaires reprennent ?

Les affaires reprennent gentiment. On est loin du compte habituel en terme de fréquentation et de chiffre d’affaires, mais au moins nos établissements ont rouvert, à l’exception des discothèques qui sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Mais on a déjà des établissements qui sont en grande détresse. On a tous rouvert, on n'a pas le choix car, pour beaucoup, on a des engagements bancaires qui sont très lourds. Là-dessus s’est rajouté le prêt garantie par l’État qui nous offre une avance de trésorerie sur l’année 2020 mais qu'il faudra commencer à rembourser dans moins d’un an. On a été mis sous perfusion. Pour l’instant on va tenir, mais l’année prochaine sauf à avoir des mesures fortes économiquement, c’est à ce moment-là que les rideaux vont se baisser de manière importante

À titre d'exemple, combien avez-vous emprunté pour votre restaurant ?

Alors Chez le Pèr'Gras, nous avons contracté un prêt garantie par l'Etat à hauteur de 270 000 €, auquel nous avons rajouté un prêt de la région de 100 000 €. Ce qui fait donc près de 300 000 € auxquels s’ajoutent déjà plus de 400 000 € de prêts antérieurs liés à des investissements et de la rénovation que nous avons fait il y a 10 ans, et qui me reste encore à payer. Donc si on fait le total, je me trouve aujourd’hui avec plus de 700 000 € à rembourser en moins de huit ans ! C’est mission impossible ! Il va falloir trouver des solutions économiques fortes.

Avez-vous retrouvé toute votre clientèle d'avant le confinement ?

Nous avons la satisfaction d’avoir rouvert nos établissements, d'avoir retrouvé nos clients locaux. Certes nous travaillons avec la boule au ventre bien sûr, mais au moins on a la sensation d’agir pour notre destin. Ceci dit, effectivement, la fréquentation n’est pas au complet. Toute la clientèle d’affaires nous manque, il n’y a plus de flux de tourisme d’affaires, pas de congrès, pas de salon, pas d’événementiel... Il nous manque aussi la clientèle étrangère donc on se retrouve avec un important manque d’activité. Pour les plus vernis on tourne à 50 60 % d’activité pour les moins chanceux, ceux qui avaient une cible principalement "affaires" ils ne tournent qu'à 10 ou 20 % d’activité.

