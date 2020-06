Initiative Nantes est une association qui accompagne et finance la création et la reprise d’entreprise

Tout d’abord des chiffres qui inquiètent près de 2/3 des entrepreneurs sondés n’ont eu aucune activité en avril, 57% d’entre eux avouent n’être plus en capacité de se rémunérer et puis cette donnée qui redonne des couleurs au tableau, la moitié des personnes interrogées restent optimistes pour la suite et ont même l’intention de développer leur entreprises « Ça ne m’étonne pas, par définition un entrepreneur doit être optimiste. En effet la situation est exceptionnelle mais pour autant, c’est dans leur ADN d’anticiper un potentiel rebond » explique Alexandre Ménard, directeur d’Initiative Nantes

L'association a accompagné, depuis 20 ans, 3 000 entrepreneurs - IN

L’envie d’entreprendre

L’association qui estime que cette crise ne devrait pas avoir d’incidence sur la création d’entreprise, Alexis Ménard est même persuadé du contraire « Cette crise sanitaire remet en perspective les ambitions, les buts, des uns et des autres, cette période de latence à amener les gens à réfléchir à leur projet entrepreneurial, d’ailleurs depuis un mois on est de plus en plus sollicité »

