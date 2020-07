La relance éco : en Loire-Atlantique et en Vendée, le boom des locations de piscines privées

La plateforme Swimmy qui permet de louer la piscine d’un particulier à la demi-journée, bat des records de réservations par à rapport à l'année dernière. Pour le plus grand bonheur de la dizaine de propriétaires de piscines de Loire-Atlantique et Vendée présents sur ce site.

Depuis quelques semaines Delphine, qui habite Le Pellerin, près de Nantes, loue sa piscine sur la plateforme Swimmy. Un choix qu’elle ne regrette pas « Pour l’instant, on est à deux réservations par semaine, ça démarre fort » Louer sa piscine à des particuliers, c’est une question d’état d’esprit pour Francis de Benet, près de Fontenay-le-Comte, fidèle au site Swimmy depuis quatre ans « C’est du partage, je loue aussi parfois ma voiture, et puis si je peux me faire un peu d’argent, c’est bien » Selon la plateforme créée en 2017, les propriétaires de piscines privées peuvent gagner jusqu’à 7 500 euros dans une saison. Si Francis ne gagne par cette somme, la location de sa piscine lui rapporte tout de même quelques revenus supplémentaires « L’année dernière, j’ai gagné 500 Euros, c’est un petit plus sur une saison » Des revenus qui servent souvent à réduire les frais d’entretien « Le chauffage de la piscine, la maintenance ça a un coût tous les ans, on s’est dit que cela pourrait permettre d’auto financer l’entretien de la piscine » explique Delphine.

Capture d'écran plateforme Swimmy © Radio France - CA

La plateforme a multiplié par 10 le nombre de réservations au mois de mai par rapport à l'année dernière

La location de piscines privées a le vent poupe, bien aidée par la crise sanitaire qui amène les piscines publiques et les centres aquatiques à avoir des mesures sanitaires contraignantes et puis Francis l’assure, louer la piscine d’un particulier c’est l’assurance d’avoir le bassin rien que pour soi « Je ferme tous les volets côté piscine, les gens sont chez eux le temps d’un après-midi » Une liberté qui a un prix, la location d’une piscine privée coûte en Loire Atlantique et en Vendée entre 12 et 20 euros par personne pour une demi-journée.

La relance éco : en Loire-Atlantique et en Vendée, le boom des locations de piscines privées Copier

