Les complexes Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon et le Katorza à Nantes, qui appartiennent au groupe Soredic, rallument les projecteurs après plus de trois mois d’arrêt. Le directeur général du groupe oscille entre inquiétude et optimisme.

Après plus de trois mois d’arrêt total, Yves Sutter, le directeur général de Cinéville est très satisfait de la réouverture des cinémas, ce 21 juin, même si les effets de la crise risque de se faire sentir encore longtemps "Notre entreprise n’est pas en danger immédiat, mais elle ressort de cette période affaiblie comme toutes les entreprises du secteur du cinéma"

Autre sujet d’inquiétude pour le directeur général de Cinéville, les films à l’affiche "_On est tributaire du calendrier de sortie des distributeurs de films, certains sont un peu frileux et attendent quelques semaines pour être certain que le marché redémarre correctement, donc on risque de ne pas retrouver notre chiffre d’affaires habituel tout de suit_e"

Yves Sutter, directeur général Cinéville - Soredic

Le cinéma, la sortie préférée des français

Cette situation n’empêche pas Yves Sutter d’être optimiste pour l’avenir des complexes Cinéville et ce malgré le succès grandissant des plateformes de vidéo à la demande, grandes gagnantes du confinement "Je n’ai pas d’inquiétude pour les années à venir , cette crise a confirmé qu’on a besoin de lien social, de moments de partage et le cinéma offre ces moments là. Une récente étude de médiamétrie montre que 69% des français ont été au moins une fois au cinéma en 2019"

Le groupe Soredic, dont le siège social est à Vern-sur-Seiche, en Ile-et-Vilaine exploite 16 cinémas dans l’ouest dont 15 complexes Cinéville.

