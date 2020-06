La relance éco : en Loire-Atlantique et en Vendée, les gîtes de France craignent une saison en demi-teinte

Après un printemps compliqué avec beaucoup d’annulations , les propriétaires des gîtes et chambre d’hôte de Loire-Atlantique et Vendée comptent sur l’été pour se relancer mais à ce jour les réservations ont du mal à décoller.

Michel Laur, Directeur de Gîtes de France en Loire Atlantique ne sait plus trop sur quel pied danser pour cette saison estivale qui débute « Nous sommes fin juin et la moitié du parc est disponible en juillet » La Loire Atlantique et la Vendée comptent plus de 1200 hébergements labellisés Gîte de France. Un taux de réservation en baisse par rapport aux années précédentes, qui s’explique par l’absence de la clientèle étrangère et des réservations tardives des touristes français « Je suis tout de même optimiste parce que les réservations repartent, les vacanciers vont choisir des destinations de proximité et donc on devrait toucher une nouvelle clientèle »

L’Etale à Pornic - Gîtes de France

Une saison qui s’annonce d’ores et déjà différente, les touristes français privilégient les courts séjour « Venant de plus loin, les étrangers restent 2-3 semaines dans un hébergement . Là, on va avoir une succession de séjours sur des moitiés de semaines » déclare Michel Laur. Alors pour que l’été soit chaud côté réservation, le réseau Gîtes de France lance dans les prochains jours une grande campagne de communication et propose des réductions jusqu’à -20 % sur certains hébergements.

