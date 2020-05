"La relance éco" : en Loire-Atlantique la CCI veut accélérer la digitalisation des commerçants et artisans.

La Chambre de commerce et d’industrie de Nantes St Nazaire en collaboration avec le groupe La Poste a lancé, début avril « Ma ville, Mon shopping ». Une plateforme de vente en ligne qui permet de réunir sur un seul et unique site : commerçants, artisans et producteurs du département. Près de 1 000 entreprises, ont déjà leur e-boutique sur cette plateforme, plus de 7 000 produits sont proposés. Une offre produit qui va s’élargir dans les prochaines semaines « du livre jusqu’aux stores en passant par les tomates, les vêtements... » espère Yann Trichard, le président de la CCI Nantes St Nazaire.

Yann Trichard Ma Ville Mon shopping Copier

Une plateforme locale pour les acteurs locaux.

L’abonnement à cette plateforme est gratuit pour les commerçants et artisans, une commission de 5,5 % est prélevée sur chaque transaction. Côté consommateur « Ma ville Mon shopping » est très simple d’utilisation. On entre son adresse, un clic et s’affichent toutes les boutiques à proximité, reste à choisir les produits et le mode de livraison : click and collect, livraison par le commerçant ou la Poste. Une Plateforme qui arrive à point nommé, l'actuelle pandémie fait souffrir les petits commerces et bouleverse nos habitudes de consommation. « Il y a un besoin de proximité, de faire du commerce différemment…cette plateforme va devenir une solution incontournable pour les commerçants et un reflexe pour les consommateurs » déclare Hugues Friou, le vice-président de la CCI Nantes St Nazaire.

L'objectif est de séduire une grande majorité des 20 000 commerçants que compte la Loire Atlantique et ainsi leur offrir un outil performant pour lutter contre les mastodontes de la vente en ligne comme Amazon ou CDiscount.

Hugues Friou Ma ville Mon Shopping Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?