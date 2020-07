La fermeture des salles de spectacle, l’absence de concert et l’annulation des festivals, ont contraints les magazines gratuits d’information culturelle a suspendre leurs publications depuis le moi de mars. Refusant de disparaître, une dizaine de magazines du grand Ouest lance un appel à l’aide « Un appel qui s’adresse à la fois aux ministères de la culture, des finances mais aussi aux collectivités territoriales » précise Patrick Thibault, directeur des publications de Wik et Kostar.

Le sentiment d’être oubliés par les pouvoirs publics

Aujourd’hui ces magazines ne bénéficient d’aucun dispositif mis en place par l’État. Concrètement ce collectif souhaite des exonérations de charges sociales et fiscales, pour l’instant ces charges sont seulement reportées, et un prolongement du dispositif de chômage partiel à 100% le temps d’y voir plus clair. En attendant Patrick Thibault tente, tout de même, de rester optimiste « On espère qu’à la rentrée, les choses vont repartir et si on échappe à une deuxième vague, peut-être que l’on s’en sortira » annonce Patrick Thibault.

Kostar est diffusé à 35 000 exemplaires en Loire-Atlantique -

Wik et Kostar, malgré cette situation compliquée, sortent leurs numéros d’été cette semaine, des magazines à retrouver dans les lieux culturels et les commerces de Loire Atlantique.

La relance éco: en Loire-Atlantique, la presse culturelle gratuite lance un appel à l’aide Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?