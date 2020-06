Un peu plus d’un mois après la réouverture des commerces en Loire-Atlantique, la reprise est-elle au rendez-vous ? Trois questions à Hugues Frioux, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie Nantes-Saint-Nazaire en charge du commerce et gérant de plusieurs salons de coiffure.

Hugues Frioux, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie Nantes-Saint-Nazaire

Les commerçants ont-ils le moral ?

Le moral est bon, on est content de retrouver notre outil de travail et nos clients. On a eu une fréquentation assez forte au début du déconfinement, ça continue petit à petit aujourd’hui.

On entend parler d’un risque important de faillite de commerçants, dans les prochaines semaines, qu’en est-il en Loire Atlantique ?

Comme partout en France, il y aura sans doute quelques établissements qui vont avoir du mal à passer le cap, surtout les plus fragiles. Je suis plutôt optimiste mais aujourd’hui on a besoin d’être au top, d’être à 2000 % pour nos clients et de bien appliquer les gestes barrières pour que nos entreprises puissent perdurer dans les mois à venir.

Commerces dans le centre-ville de Nantes - CCI

Quels sont les enjeux dans les prochaines semaines pour les commerces du département ?

L’essentiel c’est de rebondir, il n’y pas de fatalité, mais il ne faut pas rester les bras croisés. Pendant le confinement nos clients ont changé, ce ne sont plus vraiment les mêmes. Le consommateur a besoin de proximité, de circuit court, d’un autre commerce. Si les commerçants comprennent qu’il faut se remettre en question, ils arriveront à passer ce cap un peu difficile. A la CCI, on est là pour les accompagner à répondre à ces nouvelles exigences.