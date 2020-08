La relance éco en Lorraine : la reprise prendra du temps selon Scalem

L’agence de développement des territoires de Nancy Sud Lorraine, Scalem, analyse l’état de l’économie locale et estime que la reprise après la crise du covid-19 prendra du temps, bien plus que la crise de 2008 avec des différences géographiques selon son directeur, Pascal Taton.

Dans quelles conditions la reprise économique pourra-t-elle se faire dans le sud de la Lorraine et à quelle échéance ? L’agence de développement des territoires de Nancy Sud Lorraine Scalem analyse l’état de l’économie locale et estime, dans sa dernière analyse publiée, que la reprise prendra du temps. La crise du covid-19 est encore là et fait planer des doutes pour la rentrée de septembre.

La reprise économique a été très rapide dans certains secteurs en Lorraine et beaucoup plus longue dans d’autres. Selon le directeur de Scalem, Pascal Taton : « La reprise, se fait avec certaines nuances suivant les territoires : les territoires les plus touchés sont le sud du massif des Vosges, la Déodatie, Remiremont, mais aussi la Meurthe-et-Moselle avec la partie ouest du Toulois et la partie nord de Pont-à-Mousson et Pompey parce que le profil économique de ces territoires est industriel. Vous avez la métropole de Nancy et le secteur d’Epinal qui sont dans la moyenne nationale. Et vous avez des secteurs qui sont un peu moins touchés, qui sont plutôt les secteurs ruraux ».

Des secteurs ont repris rapidement.

« Les dirigeants d'entreprise, sont extrêmement concentrés et volontaristes et la reprise s'est faite assez vite et même parfois plus vite qu'on ne le pensait. Mais les dirigeants sont inquiets pour la rentrée et pour l'automne parce qu'il y a encore des écueils qui vont arriver.

Tout le monde a retroussé les manches : les commerçants, les industriels et aujourd'hui, le BTP marche à plein, mais il vit sur des carnets de commandes qui étaient antérieurs à la crise. Or, vers la fin de l'année, il va falloir reconstituer des carnets de commandes et c'est ça l’inquiétude ».

Certains secteurs sont bien plus touchés que d’autres.

« Tous les métiers qui sont liés au contact humain, voire comme la culture, à des rassemblements humains, sont particulièrement touchés par les consignes de sécurité. Le tourisme de congrès a de grosses inquiétudes avec des salons complètement arrêtés. Ils vont reprendre à l'automne, mais dans des conditions particulières, avec des limites. Et là encore, on est à la merci des moindres mesures de confinement ».

« Pour les plans de relance, les plans de reconquête puisque la région Grand Est utilise ce terme là, il faudra avoir une vigilance sur plusieurs années, mais il ne faut pas croire que la fin de l'année, nous pourrons considérer que nous sommes sortis d'affaire. Le risque sanitaire est toujours là, ça veut dire que c'est plus gênant que ne l'avait été la crise de 2008 parce que la source même de la crise, le risque, est toujours là ».

Quelle sortie de crise ?

« L'objectif n'est pas de revenir exactement comme avant mais peut-être de consolider nos entreprises, notamment au niveau territorial, en essayant d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont peut-être un peu moins mondialisées, où l'on joue plutôt d'interdépendances locales mais ce n'est pas en trois mois qu'on va le régler » estime le directeur de Scalem, qui ajoute que « le retour à une activité normale prendra du temps ».

