La relance éco en Lorraine : la saison des campings sauvée par le tourisme de proximité et les Allemands

Saison en demi-teinte pour les campings mais le tourisme de proximité va sauver la saison avec notamment beaucoup d’Allemands et de Hollandais qui ont préféré la Lorraine à la mer et davantage de touristes de la région sous tente, bungalow ou caravane. Tour d'horizon en Lorraine.

Si le début de la saison a été chaotique pour les campings en Lorraine, le mois de juillet et le mois d’août devraient sauver la saison des professionnels de l’hôtellerie de plein air. Avec d’avantage d’étrangers, qui ont préféré la Lorraine aux plages de la Côte d’Azur, et davantage de campeurs de la région pour un tourisme de proximité.

« On est plutôt rassurés, la saison dans les Vosges, pour l'instant, est plutôt très correct », Eric Legros, gérant du camping écologique du Mettey à Vagney et président de la fédération de l’hôtellerie de plein air de Vosges affiche un sourire de fin de saison.

On a des petits campings avec beaucoup d'espace et de vert. Et cette année, c'est ce que la clientèle est venue chercher.

« Ce que l'on constate c'est qu'on a plus d'étrangers que de Français : Hollandais, Belges, Allemands et Suisses se sont arrêtés dans les Vosges cette année. Pas mal de gens, qui habituellement allaient sur la côte, ont préféré s'arrêter dans les Vosges.

Déjà, parce que si il y avait un souci dû au confinement, ils ne sont qu'à une journée de route pour rentrer chez eux, et dans les Vosges, on a quand même que des petits campings - et ce n'est pas péjoratif - avec souvent beaucoup d'espace. Et les Vosges proposent beaucoup de balades, de randonnées, de nature, de vert. Et je crois que cette année, c'est beaucoup ce que la clientèle est venue chercher ».

Si on affiche complet dans les Vosges, à Liverdun, au nord de Nancy, on est plus mesuré avec une saison masquée atypique ou les salariés font la police : « Les masques tombent et il y a quand même, un relâchement. Les gens sont en vacances et ils n'ont pas très envie de s'embêter avec ça. Quand ils arrivent à l'accueil, on leur dit de mettre leur masque. Un sur trois n'a pas de masque et leur dit non, vous restez dehors… on fait la police ».

Si le camping de transit à proximité des 50 000 voitures par jour de l'A31 a un chiffre d’affaire en baisse de 30% en juillet, la saison est sauvée pour Thierry Quinot, président de la fédération régionale du tourisme de plein air : « Tous les collègues passeront la crise puisqu'on a réussi à ouvrir en juillet et août, donc on arrivera à faire le chiffre d'affaire. Mais on va réduire la voilure, on baisse un peu la tête et on laisse passer la tempête ».

Un camping sur lequel on garde beaucoup d'espoir pour que les touristes puissent venir découvrir Nancy

Le camping de Liverdun qui compte 200 emplacements au bord de la Moselle emploie 11 personnes cette année contre 14 l’année dernière. Et Thierry Quinot souligne : « Cette année, ce n'est pas complet alors que d'habitude, à cette saison, tous les soirs, on est rempli parce qu'il y a du transit. Cette année, on a toujours de la place tout le temps et ce n'est pas si mal finalement, puisqu'il y a moins de promiscuité ».

Camping fermé à Nancy

Une logique toute différente pour l’unique camping de Nancy à Brabois, le groupe Campéole, qui gère la structure a préféré fermer les grilles tous l’été comme l’explique François Werner, vice-président en charge de l’économie à la Métropole du Grand Nancy, qui concède la gestion du camping : « La décision date de début juin. Les réservations, notamment les réservations étrangères qui sont très majoritaires, s'étaient vraiment effondrées de façon importante, de l'ordre de plus de 50 pourcents ».

Et le maire de Villers-lès-Nancy de poursuivre : « La métropole a compris son exploitant : c'est une fermeture pour cette année pour leur permettre de ne pas perdre trop d'argent. Campéole le fait par ailleurs sur une quinzaine de sites en France. C'est dommage mais c'est vrai que l’on s'est lancé avec eux dans un partenariat de longue durée et ils ont consenti un investissement très important sur la piscine, des équipements nouveaux, le restaurant et on est à l'écoute de notre exploitant. C’est un camping sur lequel on garde évidemment beaucoup d'espoir pour que les touristes puissent venir découvrir Nancy. C'est très important pour nous que le camping, bien évidemment, puisse repartir dès l'an prochain ».

Une saison qui a mal débuté pour tous les campings avec des mois sans aucun chiffre d’affaire mais une fin saison qui semble sauver les professionnels avec de nouveaux clients de proximité qui, pour certains, ont découvert la région.

