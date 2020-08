La relance éco : en Lozère, l'entreprise Quézac veut renouveler son image

Cet été, l'entreprise Quézac (située en Lozère), veut donner une nouvelle impulsion à son image. Avec la sortie d'une nouvelle gamme d'eaux aromatisées, la marque vise une cible plus jeune, comme l'explique son directeur marketing Mathieu Lignac : "Avec ces eaux aromatisées pêche/thym et citron/citron vert, nous visons les 30 ans et plus. C'est une cible qui est en quête de boisson saine. Nos arômes sont naturels, sans sucres ajoutés."

En plein pic estival, l'entreprise tourne à plein régime, avec deux millions de litres d'eau produits par semaine. Face au Covid et pour faire respecter les gestes barrières, Quézac s'est très vite adaptée : "_Avant le début du confinement, nos salariés issus de la chaîne de production portaient déjà le masque, utilisaient des gants et du gel hydroalcooliqu_e, détaille Mathieu Lignac. Au début du confinement, ce protocole a été appliqué à tous les employés, y compris dans le secteur administratif. Donc nous ne sommes pas vraiment dépaysés."

La direction de Quézac se veut optimiste pour la suite, car "les consommateurs ont répondu présent" malgré le contexte sanitaire selon Mathieu Lignac. Mais hors de question de se reposer sur ses lauriers : "Il faut constamment s'adapter aux attentes des clients, pour faire en sorte que la marque Quézac continue de bien se porter !"