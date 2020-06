La relance éco : en Lozère la réserve des bisons d’Europe accueil de nouveau les visiteurs

La réserve a rouvert le 6 juin explique Christophe Aldrovandi, le directeur : "au début, la reprise a été très lente, mais depuis une semaine ça va de mieux en mieux au niveau des réservations." Masque sur le nez obligatoire dès l’entrée dans le parc, sens de circulation et gel hydroalcoolique aux quatre coins du site : "les conditions sanitaires sont importantes aussi bien dans le parc que lors des visites en calèches".

Après 3 mois de fermetures, la saison commence à peine pour Christophe Aldrovandi : "on a beaucoup d’espoir pour les vacances d’été. La Lozère est un département isolé et c’est une force pour nous aujourd’hui. Le virus circule moins et on peut tirer notre épingle du jeu".

Chaque visite en calèche dure une heure au cœur du parc avec les bisons autour de vous. La réserve a été créée en 1991. Le premier pensionnaire du parc animalier fut offert par Lech Walesa à François Mitterrand au début des années 90. Sur plus de 200 hectares d’espaces naturels, forestiers, les bisons évoluent en semi-liberté au cœur d’une faune diverse et variée, la réserve sauvage est dotée de passages aménagés qui favorisent la circulation des autres animaux sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres…).