La relance éco : en Lozère, Quézac a su garder la tête hors de l’eau

Depuis plus de 30 ans, l'entreprise Lozérienne basée à Ispagnac est spécialisée dans la production de bouteilles d’eau gazeuse. Elle emploie une trentaine de salariés et produit plus de 24 000 bouteilles à l’heure. Mais à l’instar de beaucoup d’entreprises Quézac n’a jamais cessé sa production bien au contraire.



À l’usine d’embouteillage de Quézac, finalement, rien n’a changé. Les équipes, composées de quatre à cinq personnes, sont suffisamment petites pour que la distanciation soit appliquée. Durant toute la période de confinement, l’entreprise a travaillé presque comme d’habitude

Une continuité dans des conditions sanitaires drastiques : gel hydro alcoolique sur chaque poste de travail, port du masque obligatoire et pas plus de 4 personnes sur chaque ligne de production avec nettoyage systématique des outils à chaque rotation. Ce qui a changé, en revanche, c’est le volume de bouteilles d’eau gazeuse commandée. "Nous avons fait un mois de mars équivalent à un mois de juillet ; ça a été de la folie. Habituellement, ce n’est pas un mois où on vend beaucoup", résume le directeur Pierre Alain Cazes le directeur du site.



La saison commence maintenant.

Mais le plus dur est à venir explique le directeur : "notre saison commence maintenant, sur les mois de mai-juin juillet et août ont produit plus de 20 millions de bouteilles. On ne doit pas se louper".