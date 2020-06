La Relance Éco : des parois en carton écologiques et bon marché dans des restaurants mayennais

Si vous avez mangé au restaurant récemment, depuis le 2 juin, vous avez peut-être été séparé des autres clients par des parois. Pour des raisons de sécurité sanitaire dues au coronavirus, les établissements doivent laisser un mètre de distance entre les tablées, ou alors installer des séparations bien étanches. Certains restaurateurs optent pour le plexiglas, d'autres pour le carton. L'entreprise Au delà du chocolat créée à Gorron, mais installée depuis cinq ans à Fougères, fabrique des parois en carton, écologiques et meilleur marché que du plexiglas.

Une quarantaine de restaurants équipés dont trois en Mayenne

Dans le restaurant la Saveur à Oisseau, au nord ouest de Mayenne, les tables sont désormais séparées par des parois en carton. Pour Anne-Sophie Louveau la gérante, l'objectif était de garder les 48 places assises après plus de deux mois de fermeture. "On ne pourrait pas passer à 20 places. Qui dit supprimer des tables dit moins travailler, et danger pour l'établissement. C'est protéger les clients, nous protéger aussi, relancer l'activité et donner confiance aux clients dans l'établissement".

Seize parois en carton ont donc été installées, de 87 centimètres de large sur 1,58 mètre de haut, avec une fenêtre en plastique, décorées de feuilles de palmiers, effet jungle tropicale. "C'est très beau dans mon établissement, les clients apprécient, c'est un peu plus cocooning qu'avant. C'est très léger, très facile à déplacer", raconte Anne-Sophie Louveau. Depuis la réouverture de son restaurant, elle réalise 1/3 de son chiffre d'affaire habituel, tous les clients ne sont pas encore revenus, et certains salariés sont encore au chômage partiel.

Des parois meilleur marché que le plexiglas

Ces parois sont plus légères et surtout beaucoup moins chères que des parois en plexiglas selon Maxime Morin, le responsable du département Quart de Poil au sein du groupe Au delà du chocolat. "On est 5 à 6 fois moins cher selon le plexiglas. Là on est sur une vingtaine d'euros la paroi ici à La Saveur, mais on a d'autres modèles, de 5 euros à 30 euros pièce, tout dépend le design souhaité. On n'avait pas envie de s'engraisser sur le dos des restaurateurs, on a eu la crise nous aussi. On a essayé d'amener notre pierre à l'édifice, tout en étant solidaire".

Quart de Poil est en effet spécialisé dans la création de mobilier en carton pour des événements professionnels ou des festivals. La crise du coronavirus a mis un coup d'arrêt à l'activité. "Depuis l'annonce du Covid, tous les événements ont été annulés donc on a eu une perte assez conséquente. Après avoir parlé à différents restaurateurs, on a essayé de trouver une solution la plus efficace et la plus économique pour eux, pour qu'ils puissent se relancer également. Et pour nous relancer la machine".

Des commandes dans plusieurs pays d'Europe

Grâce aux parois en carton la machine est donc relancée, l'entreprise a équipé toutes les boutiques de l'ouest d'un grand groupe de téléphonie, puis une quarantaine de restaurants dont trois en Mayenne. Des entreprises ont aussi passé commande pour séparer les postes de leurs salariés qui arrêtent le télétravail, en France mais aussi en Irlande, Suisse, et Hongrie.

Des parois 100% recyclables

Et pour séduire, Quart de Poil joue la carte de la fabrication française et écologique. Les parois sont "100% recyclables, 100% françaises, fabriquées à Fougères, sans aucune sous-traitance, tout est intégré sur notre site de production. Le carton est fabriqué à partir de 85% à 100% de fibres recyclées. Une commande passée le matin peut partir le soir même".

Mais cela ne suffit pas à relancer complètement l'activité. Alors Quart de Poil espère que des événements professionnels pourront de nouveau être organisés au mois de septembre. "On va être prêts à tout attaquer, on n'attend que ça" ! conclut Maxime Morin.