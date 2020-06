La relance éco - En Mayenne, la société Agro Logic est leader de la transformation de quinoa bio

Le blé, le maïs, l'orge, les cultures dominantes, sont de plus en plus concurrencés par les légumineuses, lentilles, pois, fèves, quinoa, très riches en protéine autant que la viande. La société Agro Logic, fondée en 2016 par Vincent Seyeux, est en plein développement dans un secteur présenté comme une solution pour la transition agro-écologique. Elle trie, sèche et ensache ses propres récoltes bio et sans gluten et celles de dizaines d'autres agriculteurs.

La société Agro Logic en Mayenne © Radio France

Visite d'Agro-Logic dans la zone commerciale de Nuillé-sur-Vicoin.

ECOUTEZ Copier

La filière des légumineuses, soucieuse de l'environnement, est donc très présente en Mayenne et Agro Logic est même leader dans un domaine qu'on ne soupçonnait pas, le quinoa bio français, précise Vincent Seyeux : "nous sommes aujourd'hui une des plus grosses unités de transformation de quinoa. Cette année, on va en transformer 600 tonnes et la Mayenne est une grosse zone de production avec 300 hectares. C'est une fierté. Le quinoa bio français a plus de goût que celui d'Amérique Latine. Il est consommable naturellement et a plus de goût".