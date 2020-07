La "relance éco" : en Mayenne, le département offre des bons d'achat dans des restaurants

C'est un nouveau plan d'aide pour soutenir les restaurants et les lieux culturels de la Mayenne. Le conseil départemental déploie à partir du 11 juillet, des bons d'achat dans des restaurants. L'idée ? Vous visitez un site patrimonial et vous bénéficiez de 20€ à consommer dans un établissement.

"Miam ! La Mayenne à croquer". C'est l'appellation de la nouvelle opération du conseil départemental de la Mayenne. Elle vise à soutenir les acteurs de la restauration et du tourisme après la grave crise du coronavirus, qui n'est d'ailleurs toujours pas finie. En clair : le département va émettre à partir du 11 juillet, 15.000 bons d'une valeur de 20€, à utiliser dans un restaurant mayennais.

Pour l'achat d'un billet dans un site culturel ou de loisirs, le visiteur bénéficiera d'un bon à utiliser dans un établissement mayennais, téléchargé au préalable sur le site internet www.miam-mayenne.fr. Parmi les sites culturels référencés dans cette opération, les plus connus évidemment : le château de Lassay, le musée Robert Tatin, le Refuge de l'Arche, mais aussi des lieux moins courus par les touristes : la ferme du chemin à Madré, le Moulin de Thévalles ou encore le Wakepark de la Rincerie. Le conseil départemental de la Mayenne a débloqué 300.000€ pour la mise en place de cette opération.

Si l'été ne fait que commencer, la crise du coronavirus continue de fragiliser les restaurants et les hôtels mayennais. Depuis le 11 mai, premier jour du déconfinement, les hôtels, pour ne citer, qu'eux peinent à retrouver leur fréquentation habituelle. "On a bien conscience que les clients ne sont pas revenus en hôtellerie" déplore Béatrice Oriaglet, élue à la chambre de commerce et d'Industrie, et hôtelière à Laval. "Dès le début du confinement, on a commencé à revoir tous nos chiffres à la baisse. En juin moi je suis à 50% de mon chiffre d'affaires par rapport au même l'année dernière".

Une bouffée d'air

Les bons d'achat de 20€ pour les restos, après la visite d'un site patrimonial vont soulager les professionnels salue Éric Jouanen, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Mayenne. Même si la situation économique reste très fragile. "Certains de mes collègues n'ont fait que 2.500€ de chiffre d'affaires au lieu de 180.000 ! Le problème c'est que vous avez des gens qui sont encore en télé-travail, qui sont encore en visio. J'espère que tout redémarrera un peu plus en septembre" explique t-il. Mais d'après lui, les établissements ne se remettront pas totalement de la crise sanitaire avant l'année prochaine au moins. "Pour les "petits" c'est encore plus compliqué car au lieu de faire 30 couverts, ils en font 20 ou 25. Donc il y a toujours ces cinq couverts qui ne viennent pas et qui permettent de prendre un apprenti à la rentrée par exemple, ou d'avoir d'autres projets comme celui-là. Il faut rester solidaire" déclare le patron du restaurant gastronomique La Bastide d'Elva à Changé.

Un contrat de confiance

Pour soutenir les acteurs de la restauration et du tourisme, le conseil départemental lève donc 300.000 euros. Il faut maintenant inciter les consommateurs à revenir sur les lieux culturels et autour d'une bonne table estime Joël Balandraud le président de Mayenne Tourisme. "On se fait du bien à deux niveau avec cette opération : psychologiquement on se remet en position de redémarrage, on dit aux gens de venir et ils vont venir car le bon d'achat est offert" dit-il. Car l'économie c'est bien sûr des chiffres mais aussi de la confiance. 76 restaurants et 38 sites touristiques participent pour l'instant à l'opération "Miam ! La Mayenne à croquer". Les restaurants qui y participent s'engagent en plus à ce que 30% de leurs produits soient issus de l'agriculture locale.