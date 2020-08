La Relance Eco : en Mayenne, le spectacle vivant de retour, "on va voir comment va réagir le public"

Le secteur de la culture a beaucoup souffert ces derniers mois, plus rien à l'affiche, des événements annulés. Pour l'aider, le gouvernement va débloquer une enveloppe de 2 milliards dans le cadre du plan de relance.

Le théâtre de Laval, qui a dévoilé mercredi soir la programmation de sa nouvelle saison, va reprendre prochainement ses activités. L'établissement était fermée depuis le mois de mars à cause de l'épidémie de Covid-19. Voilà donc le grand retour, dans un contexte inédit, des artistes sur scène et du public avec évidemment un protocole de sécurité sanitaire.

Pierre Jamet, le directeur des lieux, se dit plutôt optimiste : "on va être très attentif aux modalités du retour du public. Le Premier ministre qui dit de retourner au théâtre, au cinéma, on ne court aucun risque, c'est un beau symbole. On attend les détails opérationnels mais on est sur le bon chemin. On viendra masqué comme dans tous les lieux clos en fait. Ce n'est pas un retour à la normale complet. Il faudra apprendre à vivre des émotions avec le masque. Nous avons hâte de reprendre et on sent beaucoup d'envie du public".

Le protocole sanitaire concernera également les compagnies, les artistes et les techniciens. Le ministère de la Culture donnera prochainement ses recommandations afin que les professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions.

Economiquement, le théâtre de Laval espère pouvoir sortir la tête de l'eau assez vite, "c'est trop tôt pour tirer des conclusions, on verra ça dans quelques mois et on ajustera si besoin" estime Pierre Jamet qui compte sur la mobilisation du public, facteur déterminant pour retrouver une assise financière convenable.