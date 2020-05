La relance éco : En montagne, les Gîtes ruraux accueillent déjà les touristes (locaux)

A cent kilomètres autour de chez soi, il y a quelques plages, des forêts et beaucoup de montagnes. Autant profiter des Pyrénées pour passer ces premiers jours d'été, tout en respectant facilement les mesures sanitaires et de distanciation sociale.

L'association des Gîtes de France des Pyrénées-Atlantiques ont déjà de nombreuses réservations pour ces prochaines semaines. Car les gîtes et les maisons d'hôtes sont prêts pour accueillir les touristes béarnais, basques, et même bigourdans et landais (dans la limite des cent kilomètres), pour une redécouverte de la nature pyrénéenne.

"Nous avons l'autorisation de recevoir dans nos maisons et gîtes. Les gens demandent la montagne. Nous avons de très beaux environnements et des gîtes bien isolés et indépendants, qui correspondent aux critères demandés par nos clients", explique Hélène Conte Carrère.

Un protocole sanitaire validé a permis de définir les gestes sanitaires. "Nos propriétaires sont formés à cela". Entre deux locataires ou pour les résidents en vacances dans l'établissement.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur le lien ci-dessous.