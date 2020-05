La relance éco : en Nord-Isère, la CCI accompagne la reprise d’activité des chefs d'entreprises

Pendant le confinement, la CCI du nord-Isère avait ouvert une cellule d'écoute pour les chefs d'entreprises désemparés de la situation dans laquelle ils étaient plongés. Des sondages auprès des 22 000 adhérents ont aussi été menés pour avoir un baromètre de la situation en temps réel. Aujourd'hui, à l'heure de la relance, un outil supplémentaire est lancé : PURE (Plateforme Utile pour le Rebond Economique). La directrice générale de la CCI nord-Isère, Virginie Novotny, est l'invitée de "la relance éco" de France Bleu Isère.

À qui s'adresse PURE et qu'est ce qu'on y trouve ?

Il s'agit d'une offre de services complète qui a été imaginée par les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, que nous mettons en place pour accompagner les chefs d'entreprise dans cette sortie de crise. C'est la suite et l'adaptation de notre dispositif mis en place parmi la crise, on transforme notre cellule d'écoute en cellule d'accompagnement. Une permanence téléphonique "Allo CCI" au 04 74 95 24 00, des conseils pour établir un diagnostic de l'entreprise avec une check list de reprise en ligne, des possibilités aussi de commander des maques via des filières réservées aux entreprises.

Quel est "le moral des troupes" au moment de ce déconfinement ?

La situation est tellement hétérogène qu'il est difficile de parler de manière globale. Ce qui est sûr c'est que ceux qui peuvent reprendre depuis le 11 mai sont mobilisés à fond pour cette reprise, les commerces notamment sont totalement investis. Ceux qui sont restés ouverts restent dans une logique d'adaptation constante, mais par contre ceux pour qui l'activité reste à l'arrêt, sont logiquement en grande difficulté. Principalement la filière du tourisme, les restaurateurs, les bars. beaucoup d'entre eux se sont adaptés avec des "drives" , des commandes à emporter mais pour le moment l'avenir est sombre pour eux car ils ont compris qu'ils vont devoir se réinventer.

quel bilan tirez-vous de l'ouverture à tous les commerçants qui le souhaitaient de votre plateforme de vente en ligne "en bas de ma rue" ?

Notre plateforme de commerce en ligne a connu un véritable essor parce que nous avons ouvert gratuitement son accès à tous les commerçants qui le souhaitaient, mais aussi parce que le "click and collect" a été mis à l'honneur partout et enfin parce que le ministère de l'économie l'a référencé ce qui lui a donné une aura assez inédite. On était convaincu de l'utilité de cet outil qui continue de fonctionner.

