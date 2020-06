La "relance éco" en Normandie, 20% des entreprises de l'aéronautique dans le rouge

" Nous décrétons l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique et lui permettre d'être plus compétitive" . En annonçant le plan de soutien de 15 milliards d'euros à la filière aéronautique, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé le degré d'impact de la crise sanitaire sur l'économie de la filière. Il faut savoir que notre région est derrière l'Occitanie avec Toulouse , et l'Ile de France , l'une des régions parmi les plus en pointe et les plus dynamiques dans ce domaine.

22.000 personnes travaillent dans ou pour les 160 entreprises réparties sur les 5 départements normands. Il y a tous type de profils, de la start-up au grand groupe dont plusieurs fleurons: Thalès et ses radars sol air, Safran avec ses nacelles d'avions ou moteurs pour les rafales , Naval Group qui équipe notamment la marine nationale ou encore Factem à Bayeux et ses casques à haute performance de réduction active de bruit. Les exemples ne manquent pas.

Des entreprises très impactées par la crise. Pour bien comprendre, il faut rappeler que certaines travaillent pour les avionneurs et que depuis le confinement et aujourd'hui encore les avions sont cloués au sol. Certaines compagnies ont même disparu. Dans la région 20% des entreprises de la filière sont dans le rouge, en situation de grande difficulté.

Les chiffres d'affaires accusent des baisses jusqu'à moins 60%

Selon leur degré de dépendance à l'aéronautique, toutes n'ont pas vécu la crise de la même manière. Les multisectorielles ont pu compenser avec des marchés plus porteurs comme le ferroviaire ou le médical, là où celles qui cumulent aéronautique et automobile par exemple, ont été particulièrement impactées.

Chaque année la filière recrute 1500 personnes. Alors forcément cette année la donne est bouleversée . Raison pour laquelle

Normandie AéroEspace va mettre en place une plate-forme de prêt de main d'oeuvre pour que les 30 entreprises qui se portent le mieux et qui embauchent dans les secteurs du spatial ou de la défense, puissent recruter chez leur voisins les plus touchés, de manière à ne pas voir partir ailleurs les compétences de la région

. " Il faut s'entraider avec intelligence" justifie La déléguée générale de NAE car la crise est prévue pour durer jusqu'en 2023 et s'ils saluent les 15 milliards d'euros de soutien apporté par l'état, les professionnels de la filière espèrent surtout voir confirmé le prolongement du chômage partiel en activité partielle longue durée pour soulager durablement les entreprises.

Un plan qui mise aussi sur sur la reprise du trafic aérien et les innovations

Il faut savoir explique Fabienne Folliot que l'air dans les avions est renouvelé toutes les deux minutes soit 30 fois par heure et ceux de nouvelle génération consomment 2 Litres au 100 par passager. Des avions propres qui doivent encore se développer . La sortie du nouvel avion zéro carbone, avec un tout nouveau moteur, prévue en 2050 doit être avancée à 2035 et la Normandie avec par exemple l'hydrogène pourrait bien avoir un rôle à jouer.

