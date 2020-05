La "relance éco" en Normandie, à Caen, une formation en ligne pour préparer les salariés déconfinés au retour

Comment préparer au mieux le retour des salariés dans les entreprises ou commerces qui sortent du confinement? A Epron, la petite PME lncendis a lancé une formation spéciale à distance sur le virus et les bons comportements à adopter pour se protéger et protéger les autres.

Créée par des pompiers professionnels, la petite société de formation spécialisée dans la sécurité et la prévention, a été sollicitée par un opérateur de compétence qui cherchait une formation adaptée aux entreprises souhaitant préparer le retour de leurs salariés.

Mais pas question en pleine pandémie de proposer des formations en présentiel. Incendis a donc imaginé un module adapté en e.learning, à distance donc . Mais il lui manquait le savoir-faire dans la digitalisation. Elle s'est donc tout naturellement tournée vers un expert en la matière, la société de formation caennaise, Askott.

Mais il a fallu faire vite!

Patrick Janny le responsable d'Incendis et ses formateurs ont travaillé 15 jours, sans dormir Pour que le produit soit ludique et utilisable par le plus grand nombre. Ils ont fait appel à un graphiste et à une interprète en langue des signes pour les sourds et malentendants.

Cette formation à distance d'une durée de deux heures, mixte des vidéos, des diaporamas commentés, des quiz et des tests. C'est une formation validante reconnue, qui permet donc la délivrance d'une attestation de formation par les employeurs. Des clients y ont déjà eu recours: des entreprises du tertiaire, de l'industrie et des crèches.

Et ils envisagent de développer

Tout le monde n'est pas encore déconfiné, et l'après sera peut-être différent. Alors Patrick Janny réfléchit déjà à monter d'autres modules, dans la manipulation d'extincteurs par exemple, mais toujours en ligne.

Car après ces deux mois de fermeture sans pouvoir travailler, les entreprises ne se bousculeront pas pour proposer des formations à leurs salariés

Patrick Janny et son équipe de formateurs vont donc envisager des modules courts séquencés, mieux adaptés au contexte. Même si, rappelle le dirigeant, la formation en présentiel et l'interactivité restent incontournables. C'est le cas dans le domaine du secourisme par exemple où le toucher est nécessaire.

Incendis a réagit face à la crise, et entend bien aujourd'hui se servir de cette opportunité pour aller plus loin dans ses formations .

