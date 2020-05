La "relance éco" en Normandie: à Colombelles (Calvados), l'entreprise, ATIPIC, en appelle au consommer local

ATIPIC comme son nom l'indique n'est pas une entreprise tout à fait comme les autre. C'est ce qu'on appelle une E.B.E, une Entreprise à But d'Emploi. Un projet lancé par ATD Quart Monde, rejoint par d'autres acteurs de la lutte contre l'exclusion.

Et Atipic ce sont effectivement des emplois à recréer, pour des personnes qui en son privées depuis plus de six mois

L'entreprise créée à Colombelles il y a 3 ans dans le cadre du projet "territoire zéro chômeurs de longue durée" en a recruté 75 à ce jour, employées en contrat à durée indéterminée. Un projet repris par l'état dans le cadre de la loi d'expérimentation votée à l’unanimité par le parlement le 29 février 2016. Elle propose de tester dans 10 territoires de 5 000 à 10 000 habitants, cette autre façon de penser l'économie qui entend montrer que personne n'est inemployable et que grâce à la mobilisation collective, l’économie peut être au service de l’humain.

Qui sont ces salariés mobilisés ?

Ils viennent d'horizons multiples. Ce sont d'ex chômeurs de 50 ans ou plus, mais aussi des jeunes, décrocheurs scolaires . Un brassage qui dynamise cette E.B.E, recrée du lien sur le territoire communal et redonne de la dignité à ceux qui l'avaient perdue explique Gwladys Huard, salariée d'Atipic dès l'origine après plus d'un an de chômage et aujourd'hui en charge de la communication de l'entreprise. En un peu moins de trois ans, le taux de chômage communal est passé de 22 % à 16,5 %. Si l'objectif de départ était d'atteindre les 100 emplois pour Atipic, avec la crise, et les difficultés auxquelles sont confrontées des entreprises locales, de nouveaux chômeurs pourraient bien frapper à la porte .

Ca n'a pas dû être simple pour cette entreprise de traverser la crise ?

Atipic propose divers services: entretien des espaces verts et des jardins, réparations en tout genre, couture, conciergerie d'entreprise ,commerces, transport solidaire de personnes et d'autres encore. Des services il faut le préciser qui ne doivent pas faire concurrence aux autres entreprises du territoire. Et durant la crise les services et emplois d'Atipic ont été réadaptés. Ainsi le pôle recyclage a confectionné des masques.

Fabrication de masques chez Atipic à Colombelles14 - personnel

1000 premiers masques à la demande de la municipalité, puis 1000 autres pour des entreprises. Ils ont aussi fabriqué des sur-blouses et pyjamas jetables pour les soignants et personnels d'Ehpad: ceux de Colombelles, Mondeville et Epron. Un pôle d'écoute- service, pour les personnes âgées ou les plus démunis a également été relancé.

L'entreprise a t'elle entièrement repris ses activités ?

Tout doucement, ses commerces ont rouvert, comme celui de fruits et légumes produits sans pesticides, provenant du Jardin d'Annie dans lequel travaillent des salariés d'Atipic. Son service entretien des jardins a également rouvert. Bien évidemment tient à rassurer Gwladys Huard, toutes les mesures de sécurité sont prises pour protéger clients et salariés. Mais cette crise a impacté les chiffres d'affaires. "Il faut vraiment privilégier nos entreprises locales pour maintenir nos emplois, tous les emplois du territoire!" martèle la salariée d'Atipic.