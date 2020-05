La "relance éco " en Normandie: à Ifs près de Caen, Plastiforme a rebondit grâce à la crise

Il y a deux mois, Plastiforme située dans la zone Object'Ifs Sud, a comme beaucoup d'autres entreprises vu son activité première s'arrêter. Spécialiste de la transformation plastique depuis 30 ans, elle a fait sa réputation dans le formage, l'usinage et la transformation du plastique, notamment du PVC pour des clients de la grande distribution, l'automobile, l'aéronautique ou l'événementiel. Mais avec la crise, ses présentoirs et autres vitrines en Plexiglass sont restés dans un coin de l'atelier! C'est alors que l'urgence sanitaire s'est imposée.

De quelle manière ?

En fait tout naturellement mais de manière très pressante de nombreuses personnes professionnels ou particuliers ont appelé Plastiforme dans l'espoir d'y trouver toutes sortes d'objets leur permettant de faire barrage au virus: écrans, visières, bandes adhésives de marquage au sol, totem de distribution de gel hydroalcoolique et autres. Jacques Tournier, qui avec deux associés a racheté l'usine il y a un an, a très vite réagit.

Visière Plastiforme - Personnel

Plastiforme, c'est une PME de six personnes qui après avoir mis en place pour elle même les gestes barrière s'est donc mise en ordre de bataille. Les premières craintes passées, il a fallu organiser des équipes pour travailler non stop. Les trois associés se sont aussi engagés notamment le soir et les week-end. Les locaux de l'entreprise ont été fermés au public, et une forme de drive mise en place pour assurer leur distribution. Des produits imaginé avec les clients et très vite produits à grande échelle.

Protection d'accueil du public - Plastiforme

C'est d'abord la grande distribution qui a réclamé des paravents et cloisons de comptoirs en plexiglass, pour protéger ses caissières, mais aussi les personnels de diverses entreprises, en France comme à l'étranger. La PME ifoise a ainsi exporté des commandes vers l'Italie et l'Espagne au plus fort de la crise.

écran de protection dans une boulangerie - Plastiforme

Puis pour être prêt au moment du déconfinement des commerces et autres collectivités, une autre vague est apparue dès la confirmation de la date du 11 mai pour le déconfinement avec cette fois des demandes multipliées par trois par rapport à la mi mars. Deux exemples: les 2OOO écrans fabriqués en quatre heures et livrés aussitôt au ministère des finances à Paris Bercy , ou des cubes que cherchait un médecin de l'hôpital d'Argentan dans l'orne désireux de se protéger au moment d'intuber ses patients atteints du Covid. Des cubes à poser sur le malade avec deux trous sur les côtés pour les bras du praticiens. Des cubes que Plastiforme a offert au centre hospitalier. Sa contribution à la crise!

Deux mois non stop, l'équipe va enfin souffler!

Jacques Tournier l'avoue en souriant, il est épuisé mais content. Avec ses salariés ils ont plutôt géré la demande. Dès le départ il a d'ailleurs fait le pari d'investir quasiment toute la trésorerie pour acheter la matière première aujourd'hui en manque et beaucoup plus chère. Ce déconfinement va être pour les équipes l'occasion de souffler quelques jours et de récupérer avant d'enchaîner. La demande de produits de protection contre le virus courre jusqu'en septembre, elle ira peut-être au delà. Mais déjà, les clients d'hier reviennent. Seront-ils tous là ? Pas sûr, s'inquiète Jacques Tournier, le secteur de l'événementiel par exemple ne sait toujours pas quand il sera autorisé à repartir. Mais le jeune dirigeant prends les choses comme elles viennent.

"Une certitude on va embaucher une ou deux personnes

S'il ne l'a pas fait avant alors que cela aurait été utile, c'est simplement parce qu'il ne voulait pas prendre le risque de faire entrer le virus dans les ateliers.

